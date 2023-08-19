長沙灣潤發倉重建地盤　男散工暈倒　昏迷送院不治

今日（19日）上午8時17分，警方接獲報案指，一名男工人在長沙灣荔康街潤發倉庫重建地盤工作期間感到不適，其後暈倒，並陷入昏迷。救護員到場後將傷者送往明愛醫院搶救，惜最終不治。警方稱，死者姓丁54歲，案件列送院時死亡，死因有待剖屍確定，已通知勞工署進行調查。



據了解，死者與妻育有兩子，均已成年。今早7時45分左右，事主連同4名同事在3樓做支撐工程，協助其他工人進行清拆。其間一名女工見到事主不適，坐於樓梯底，遂通知其他工友將他扶到空曠地方，並報警求助。惟救援人員到場後，事主已失事知覺，於是進行急救及送院，惜告不治。

消息稱，事主去年做過「通波仔」手術，並有10年糖尿病。今日是他第4日到地盤開工，以散工形式協助清拆工作，初步顯示事主並無骨折或其他傷勢，相信並沒從高處墮下。

一名工人在潤發倉庫重建地盤工作期間由梯級墮下昏迷。（黃偉民攝）

長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。該項目將重建成商住項目，並提供社區福利設施及公眾停車場，當中住宅樓面為148.1萬方呎，商業樓面為9.9萬方呎，總樓面約158萬方呎，以項目補地價金額達137.3394億元計算，每呎樓面地價約8,700元，項目預計提供約2,500伙。

今年3月24日潤發倉庫曾經發生三級火警。當日下午1時50分起火，至晚上8時50分才大致救熄。其間冒出大量黑煙，附近多間學校的師生及屋苑居民要疏散。火警中貨倉內兩名工人手部擦傷、兩名消防員不適，4名附近居民吸入濃煙不適；起因疑是工人切割物品時，產生的火花飛濺到天花板上的易燃物體起火。