油麻地起火唐樓走火通道被阻　消防4年接最少5投訴　三度要求跟進

油麻地新填地街157號唐樓昨午（21日）發生火警，懷疑有單位冷氣機短路肇禍，幸無釀傷亡，惟意外再揭示大廈走火通道被阻塞，而消防喉轆亦未能供水。消防處今日（22日）回覆《香港01》查詢表示，由2020年至今共接獲最少5宗涉事大廈逃生途徑被雜物阻塞的投訴，曾發出3張「消除火警危險通知書」，除昨日發出的一張外，其餘兩張已獲遵辦；而大廈的消防喉轆系統現正安裝中，尚未能正式使用，消防處會繼續跟進。



油麻地新填地街157號唐樓有單位今午（21日）發生火警，冒出濃煙，消防到場開火撲救。（讀者提供片段截圖）

消防處表示，昨午4時21分接報，新填地街157號唐樓樓上冒煙，消防人員3分鐘後到場，至4時30分出動一條喉及一隊煙帽隊撲火，並在4時39分控制火勢及停止動員。現場為一個住宅分間單位，起火原因相信與電器裝置有關，沒有可疑。

油麻地新填地街157號唐樓有單位今午（21日）發生火警，冒出濃煙，消防到場開火撲救。（讀者提供片段截圖）

昨日火警後，有大廈居民向《香港01》表示，該大廈的消防通道長期被阻塞。據他提供的照片見到，大廈後樓梯放有不少膠箱、行李箱、紅白藍膠袋等雜物，更有人在樓梯的牆上裝設掛鈎和木條，以便晾曬衣物。居民指數年前曾就消防通道阻塞問題向消防處投訴，處方其後曾派員到場警告涉事者，但他不確定處方事後有沒有進一步跟進。他又稱大廈近一、兩年始設置喉轆，惟工程尚未完成，且最近約一年均未見繼續，昨午火警時消防曾拉出喉轆欲開水救火，喉轆當時卻「無水出」。該居民昨日再就大廈消防通道阻塞及消防喉轆未能供水一事致電消防處熱線投訴。

消防處回覆《香港01》指出，在2020年至2022年曾接獲4宗有關涉事大廈逃生途徑被雜物阻塞的投訴，並根據香港法例第95F章《消防（消除火警危險）規例》，向涉事者發出兩張「消除火警危險通知書」，相關通知書已獲遵辦。

該處昨日再接獲有關涉事大廈的投訴，經調查後發現涉事大廈內有逃生途徑被雜物阻塞，並已向涉事者發出一張「消除火警危險通知書」，要求於限定時間內將有關火警危險消除。至於有關消防喉轆未能供水一事，消防處表示，根據該處所得資料，大廈新裝設的消防喉轆系統現正安裝中，仍未能正式使用。該處會繼續跟進有關個案。