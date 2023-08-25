反洗黑錢月｜數千警力拘458人涉款$4.7億　有教師護士為錢賣戶口

警方於本月7至25日「反洗黑錢月」期間，進行代號「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動，動員近3,000人搜查400個處所，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行的人，當中涉314宗各類騙案或賭博等相關罪行，清洗黑錢金額達4.7億元。有教師、護士及商人等高收入人士，為數百至數千元報酬賣戶口。行動中，警方亦防止犯罪分子轉移懷疑犯罪得益超過1,600萬元。



警方在本月7至25日舉行「反洗黑錢月」，其間在本月7至23日一連17天，進行代號「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行的人。（黃煦緻攝）

「雋語」行動被捕人年齡介乎15至82歲，包括18名內地人及17名非華裔人，其餘均為本地人；部分傀儡戶口持有人更是高收入人士，職業包括教師、護士、商人等，當中有人除被不法分子騙去戶口，亦同時上當遭騙錢。當中在一個代號「義門」的情報主導拘捕行動，財富情報及調查科人員鎖定一個由去年10月起活躍於本地的洗黑錢集團，涉嫌以300至1,500元誘使他人賣出銀行戶口，以清洗騙案的犯罪得益，並在去年10月至今年6月期間，以現金提取及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億元犯罪得益。

警方在本月7日，以涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢拘捕8人（33至45歲），包括3名本地男子、兩名菲律賓籍女子及3名泰國籍女子，其中一人是骨幹成員，餘下7人為傀儡戶口持有人。行動中，警方亦搗破該集團用作儲存提款卡和現金的儲存倉，檢取32萬元現金，並搜出多張銀行提款卡及手提電話。警方相信已經成功該洗黑錢集團。

涉及最多的案件則為投資騙案，其次有求職、網購及網上情緣騙案等，當中損失金額最大的一宗案件，32名受害人於去年4月至9月，分別接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，誘使他們參與高回報投資，受害人共匯款3,368萬元的多個傀儡戶口，惟其後均未能取回款項，於是報警。警方已就該案拘捕8人，並繼續調查。

警方指出，犯罪集團會以約200元至數千元報酬，利誘不同背景的人、包括外傭、無業或低收入人士、大學生，甚至較高收入的護士、教師、商人等交出戶口。不法分子除利用傀儡戶口直接收取黑錢，亦會將部分戶口的支票簿用於干犯網購騙案。（魯嘉裕攝）

警方經調查後，發現有相信由黑社會成員操控的傀儡戶口，曾在2020年1月至今年2月期間，收受逾2.1億元懷疑非法賭注；其中一個戶口同時涉及40名受害人的網上購物騙案，受害人在網上社交平台欲購買本地酒店Staycation套票，向涉案戶口匯款後，賣家卻失去聯絡，各受害人合共損失約9萬元。財富情報及調查科人員在本月14至16日採取拘捕行動，拘捕15名傀儡戶口持有人（24至65歲），涉嫌洗黑錢，當中部分人有三合會背景，警方仍在調查該案。

另外，警方曾在2021年打擊一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團，拘捕12名本地男子，涉嫌依靠他人賣淫收入維生。財富情報及調查科經調查後，本月23日再拘捕及檢控兩名集團主腦，涉嫌清洗逾2,200萬元黑錢，該案已進入司法程序。

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，部分被捕人本身亦是騙案受害人，誤信網上情人、虛假僱主招聘廣告，交出網上銀行登入密碼、甚至將自己的銀行卡寄往海外予其他犯罪集團成員犯案。另有犯罪集團成員相約部分被捕人見面，聲稱協助他們領取銀行現金回贈，誘使佢地交出身分證及於手機自拍，實質是暗地幫他們開設虛擬銀行戶口以清洗黑錢。警方留意到利用虛擬銀行洗黑錢的案件有上升趨勢，相信是因為市民只需要有電話和身分證，便可在短時間內於不同虛擬銀行開立帳戶。

財富情報及調查科總督察范偉豪（左起）、高級警司呂智豪、高級督察李健芯。（魯嘉裕攝）

警方強調，除了真正在背後操作戶口的犯罪集團成員外，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途同屬犯法。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產為犯罪得益，而依然處理該財產，就已經干犯洗黑錢罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元。警方亦會與律政司積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序及就適當案件向法庭申請加刑。