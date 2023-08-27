西環私家車遇截撞傷警　狂飆到葵涌　司機涉7宗罪被捕　同黨在逃

交通警員昨晚（26日）7時許在西環發現一輛可疑私家車，對方見狀狂飆撞傷一名交通警，並經西區海底隧道、西九龍高速公路和葵涌道逃走，其間多次橫越雙白線，車速曾經高達每小時190公里，最終在貨櫃碼頭南路運輸署駕駛考試中心對開被截停，車上兩名男子棄車逃走，警員成功制服其中一名男子，相信是司機，以涉嫌七宗罪名作出拘捕。



港島總區交通部執行及管制組署理總督察林偉立（右）交代案情。（黃江奇攝）

港島總區交通部執行及管制組署理總督察林偉立交代案情指，昨日（26日）下午港島交通部執行及管制組特遣隊在港島區一帶使用隱形戰車，執行自動車牌識別系統行動，晚上7時許，警員在德輔道西近嘉安街偵測到一輛銀色私家車車主被停牌，於是在水街近干諾道西成功將車輛截停，當同事接近該架車輛時，對方突然加速衝燈，並往西隧方向逃走，有同袍被車輛撞到受傷，但仍然上車協助追捕。

同袍即時展開追截行動，尾該車輛進入西區海底隧道，對方經過西九龍高速公路和葵涌道逃走，其間多次橫越雙白線，車速曾經高達每小時190公里，最後同袍成功在貨櫃碼頭南路運輸署駕駛考試中心對開截停對方，車上兩名男子即時棄車逃走，其中一名男子往美孚方向逃走，另一名男子相信是司機，棄車後沿葵涌道經行人隧道往瑪嘉烈醫院方向逃去，同袍即時下車追截，追了約1公里路程，成功在行人隧道出口將該名24歲男司機拘捕。

經初步調查後，警員發現該輛私家車的行車證已經在今年8月26日過期，涉案司機早前涉及一宗超速案件而正在停牌，亦因欠交罰款而被通緝，警員搜車期間，發現車上藏有接近2.6萬支懷疑未完稅香煙，以及一枝懷疑照明彈，涉案司機涉嫌干犯狂亂駕駛、駕駛未獲發牌車輛、駕駛時未有第三者風險保險、停牌期間駕駛、欠交法庭罰款、藏有未完稅香煙，以及藏有危險爆炸品，案件會交由刑事調查隊接手調查，事件中一名警員手腳受傷，保持清醒，在瑪嘉烈醫院接受治理。

警方嚴厲譴責涉案司機為逃避刑責而作出瘋狂的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定繼續嚴正執法，絕不姑息。警方亦感謝其他駕駛者在警方追截期間，非常配合並減速讓路，充分展現出警民合作。

警員由西隧追逐至葵涌貨櫃碼頭南路近4號迴旋處附近，私家車終被截停。（陳浩然攝）

受傷警員坐上輪椅於醫院接受治理。

有車Cam片段拍得，當時其中一名涉事男子葵涌道往荃灣方向馬路反方向奔跑，車輛見狀隨即收慢響號，險象環生。

有車Cam片段拍得，當時其中一名涉事男子葵涌道往荃灣方向馬路反方向奔跑。（網上片段）