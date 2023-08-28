東涌填海區起重機疑負重過量　向後傾斜45度　據悉一工人受傷

東涌填海區地盤發生工業事故，讀者向《香港01》表示，鄰近第100區公營房屋地盤今（28日）晨一個大型渠井工程，工人利用輪胎式液壓伸縮吊臂起重機負載物件時，懷疑因負重過量，吊臂着地，連帶整輛吊車向後傾側45度，車身斜立於地盤中。讀者指事故中一名吊車機手受輕傷。由現場圖片所見，車身及吊臂均着地，影響範圍十分大，在場有不少工人圍觀。《香港01》正就事件向土木工程拓展署及勞工處查詢。



建造業總工會職業安全顧問李光昇表示事故最有可能因負重過量所致，他指起重機的承重受吊臂的半徑及角度影響，質疑在規劃階段的計算已有問題，加上操作失誤釀成。由圖片所見，吊臂的末端被撞彎，李認為事故極有可能在將材料放落地面時發生，他亦不排除與現場環境所限有關，機手可能需將大量材料放在離起重機較遠的地方，因此進行較冒險的操作。

翻查資料，東涌東填海及東涌新市鎮擴展前期工程造價逾120億元，整個擴展計劃預計提供4.9萬個住宅單位及約87萬平方米的商業樓面面積，以容納約14萬新增人口。

近年大型車輛發生翻車工業事故時有發生，2023年6月24日，堅尼地城蒲飛路地盤發生起重機傾側事故，一台履帶式起重機失平衡，離地向前傾斜約45度，控制室外一名工人慌忙走避，另一工人則雙手抓緊吊臂機欄杆，情況驚險。

2023年5月20日，九龍城富豪酒店對開拍攝現場發生工業意外，一輛升降台車輛翻側導致8人受傷。意外後，升降台車輛車頭向天豎起，升降台倒塌向後翻，再壓向後方一輛大型吊臂車。