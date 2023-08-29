荃灣扒手黨開遮掩護圖打荷包　兩涉案內地男落馬洲口岸落網

日前網上流傳一段片段，有扒手黨光天化日在荃灣街頭犯案，3名大漢尾隨一名揹背囊的女子，一人伸手向女士的背囊，後方兩男則「左右護法」打開雨傘為同黨掩護，但最終因毗鄰店舖玻璃反光而事敗，惟全程被天眼拍下。警方指，昨晚（28日）在落馬洲口岸拘捕兩名分別26及48歲內地男子，檢獲疑犯犯案時所穿衣物和雨傘，他們已被控各一項「企圖盜竊」罪，案件將於明日（30日) 上午，在西九龍裁判法院提堂。



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警方表示，近日留意到有多宗手法類近的案件發生。扒竊集團會在人流密集的購物地點犯案，亦會在人稀疏的街道上尋找及尾隨目標，並利用物品遮掩作偷竊。警方會加強執法及採取情報主導行動以打擊扒竊集團。警方提醒市民，外出時應保管好自己的財物，提高警覺，並提防扒手跟蹤及扒竊，免招損失。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

事發於8月21日，荃灣警區接獲市民報案，指於沙咀道被3名手持雨傘的男子，企圖打開其背囊盜竊，對方人等事敗逃去，報案人沒有損失。有關天眼片段在網上流傳，可見當日下午4時許，一名拉手推車、揹背囊的女子，在沙咀道往大涌道方向行走，期間3名可疑男子尾隨她，一人在前方動手，後方則「左右護法」打開黑色雨傘遮擋。事主行經美容院，疑因玻璃反光驚覺事件，白衣賊立即收手，裝作不知，施施然離去；女事主報警求助。