觀塘陪診中年婦涉反鎖斬死七旬婦　鄰居驚訝：被捕人人幾好

觀塘社區健康中心爆謀殺案，柯姓女子陪伴79歲老鄰居翁彩霞覆診期間，翁婦疑不慎沾濕衣服，柯女與她進入同一廁格，二人或因更衣問題起爭執引發血案，翁婦頭頸多處中刀而亡，警方不排除犯案屬有預謀。



柯女與翁婦俱居於觀塘雲漢大廈，為同層鄰居，平日感情要好。據知死者自雲漢大廈入伙以來便是住戶，柯女則與丈夫搬入雲漢大廈劏房兩三年。命案後鄰居大為驚訝，形容被捕人「幾好㗎，唔錯㗎」，但日常很少交談。



+ 3

觀塘社區健康中心發生謀殺案，日常鄰里和睦的姓柯（51歲）女子，昨日陪伴與其友好的79歲老鄰居翁彩霞覆診。等候期間，翁婦疑被水沾濕衣服，與柯女進入同一廁格，雙方懷疑因換衫與否的問題起爭執，半分鐘後傳出多次猛烈撞擊的聲音，二人反鎖廁格由消防救出。地上有血跡，遺下一把菜刀。翁婦昏迷倒臥地上，頭部及頸部有多處嚴重刀傷，後腦嚴重骨裂；柯女則清醒，手指有刀傷，涉嫌謀殺被捕。

事件震驚雲漢大廈，據知死者自雲漢大廈1971年入伙以來便是住戶，柯女則與丈夫搬入雲漢大廈劏房兩三年，劏房月租3000多元。命案後鄰居大為驚訝，形容被捕人「幾好㗎，唔錯㗎」，但日常很少交談。柯女有子女，但疑不同住。

柯女檢查後，送往青山醫院診治，初步調查得知她沒有精神病記錄。警方相信案中兇器是由被捕人帶到現場，但正調查是否取自被捕人自己或死者的家中，不排除今次犯案屬有預謀，惟確實犯案動機有待進一步調查。