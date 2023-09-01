觀塘謀殺｜51歲女疑犯被暫控謀殺　案件將於觀塘裁判法院提堂

觀塘社區健康中心前日（30日）發生命案，一名79歲姓翁老婦在女廁內頭面中刀昏迷倒地，送院後證實不治；陪同翁婦覆診的51歲姓柯女鄰居手指受傷，清醒送院，其後被轉送青山醫院，涉嫌謀殺被捕。警方昨日（31日）暫控一名該名女子一項謀殺罪，案件將在觀塘裁判法院提堂。



大批警員到場調查。（朱永倫攝）

案件發生在觀塘協和街60號觀塘社區健康中心，警方當晚交代案情時指出，當日下午2時許，柯婦陪同死者到上址覆診，等候期間，柯婦陪同死者進入女廁，協助死者抹乾被水沾濕的衣物，其後兩人進入同一廁格，大約半分鐘後，傳出多次猛烈撞擊的聲音，但並沒有聽到死者任何的求救聲，員工隨即向中心醫護人員求助。醫護人員到場發現兩人仍在廁格內，柯婦拒絕開門及回應，醫護人員遂報警求助。最終在消防員協助下，成功進入廁格，並將柯婦移離，及向死者進行急救。

警方其後在現場調查，檢獲相信被用作為兇器的30厘米長菜刀及磨刀石。由於死者頭部及頸部有多處嚴重刀傷及骨裂，警方以涉嫌謀殺拘捕柯婦。警方相信案中兇器是由被捕人帶到現場，但正調查是否取自被捕人自己或死者的家中，不排除今次犯案屬有預謀，惟確實犯案動機有待進一步調查。警方又指，初步調查顯示被捕人與死者過去沒有糾紛；被捕人過往沒有精神病紀錄，但她在聯合醫院接受治理傷勢後，醫生判斷她需轉送青山醫院接受治療。