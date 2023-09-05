深水埗T形路牌失竊　53歲中介人涉盜竊被捕　警尋回一失竊街名牌

深水埗接連有豎立逾半世紀、見證香港殖民時代極具歷史價值的T字形街名牌遭被盜竊。警方於8月17日以涉嫌「連環盜竊」及「爆竊」拘捕一名49歲涉案男子，再於8月23日以涉嫌「盜竊」拘捕一名53歲男子，相信他為中介人，接收街名牌後轉售圖利；及後在昨日（4日）檢獲一塊失竊街名牌。警方指T字形街名牌具有文化價值，批評有人以收藏之名作出盜竊行為是非常自私。



警方於8月23日以涉嫌「盜竊」拘捕一名53歲男子，及後在昨日（4日）檢獲一塊失竊街名牌。（馬耀文攝）

今年7月起，相繼有市民發現在深水埗區內多個T字形街名牌，被人非法拆除及偷走。路政署證實，一共有10個懷舊式T字形街名牌懷疑被非法移除，遂8月初報警求助。

深水埗警區刑事調查隊署理總督察韋榮傑講述案情，指警方於上月17日於深水埗區內，以涉嫌「連環盜竊」及「爆竊」拘捕一名49歲無業男子，他涉嫌用簡單螺絲批工具拆除路牌，並以數千元港幣，出售予不知名人士收藏之用。同類型事件在旺角及九龍城警區都有發生。

經調查後，警方於上月23日以涉嫌「盜竊」罪拘捕多一名53歲男子，相信他在案中擔任中介人角色，透過轉售街道名牌從中獲利。及後，警方透過線報同情報分析，於昨日（4日）在深水埗福華街一唐樓大廈天台檢獲一塊失竊街道名牌，為連環失竊案中首塊被起回的牌。警方相信，因警方早前高調拘捕行動及呼籲，令賊人棄置街名牌。警方正調查棄置街名牌人士的身份，以及事件是否與案中被捕男子有關。

警批偷T形路牌者非常自私

警方補充，根據路政署提供資料，於西九龍區共有29塊街名牌，今次是首次起回失竊T形街名牌。韋榮傑對於盜竊街道名牌行為作出讉責，指雖然街道名牌金錢價值不高，但對於香港歷史發展有著相當重要的文化價值。加上，街道名牌屬政府公物及公共財產，以收藏之名作出盜竊行為，非常自私，同時觸犯刑事法例。

此外，就現時調查所得，有不同人士希望收藏路牌，當中主要為本地年輕人，相信案中涉及多名人士。警方會繼續跟進事件，不排除有更多人被捕。

根據香港法例第210章《盜竊條例》第9條「盜竊罪」，一經定罪，最高可判處監禁10年。若市民管有該批贓物舊式路牌，亦會觸犯香港法例第210章《盜竊條例》第24條「處理贓物罪」，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

8月17日警方拘捕行動

