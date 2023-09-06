淺水灣鎮海樓觀音像被塌樹砸毀　香港拯溺總會總部料復修費用龐大

超強颱風「蘇拉」為香港帶來十號颶風信號，多區塌樹造成損毀。其中淺水灣鎮海樓公司塌樹處處，觀音像「後腦」更被砸毀，手指、裙邊斷裂。鎮海樓目前是旅遊景點，亦為香港拯溺總會總部大樓。總會回覆《香港01》表示，鎮海樓觀音像歷史悠久，尚待康文署清理塌樹後方能評估復修細節，預計費用龐大，或須政府支援協助。



觀音像幾乎被塌樹重重包圍。（翁鈺輝攝）

鎮海樓為香港拯搦總會會址，昔日大樓前的游泳廣場，用於培訓海洋救生員，現時有關訓練已移師至淺水灣沙灘舉行。觀音像「傷勢」遍及頭、手以至裙邊。香港拯溺總會總部指，淺水灣鎮海樓公園觀音像及天后像歷史悠久，始建於1962年，香港拯溺總會總部大樓於1964年10月19日啟用。大樓採用宏偉的中國宮殿風格建造，旨在吸引來自世界各地的遊客到訪，現時為香港重要景點之一。

總會表示早前已按政府呼籲提早為總部大樓預備防風措施。惟是次颱風威力強勁，今次斷裂之大樹並非總會範圍及能力處理，現待康文署清理冧樹後再評估及計劃復修工作。幸今次未傷及途人。現時有關位置已圍封，以免行人走近。

總會指，待康文署移除大樹後，會安排承建商為復修提交建議。總會預計是次復修工程費用或會非常龐大，作為非牟利團體會先尋求建議，再與政府商討能否提供支援或協助。

康文署昨日回覆《香港01》查詢表示，颱風蘇拉吹襲期間，鎮海樓側的花槽位置有部分樹木被強風吹倒或損毀，其中一棵由康文署負責護養的印度橡樹部分枝條砸毀毗鄰屬於香港拯搦總會的觀音像。為保障公眾安全，康文署已圍封有關位置，並與香港拯搦總會商討善後工作，包括盡快安排承辦商移除塌樹及平整該段花床。香港拯搦總會已備悉有關安排，並會評估觀音像損毀情況及跟進維修工作。