太和邨雙屍命案｜六旬舅父刀割外甥女頸部　畏罪燒炭不果終墮樓亡

大埔太和邨亨和樓今日（6日）發生兩死命案。61歲姓羅男子疑不滿上址單位的業權分配，昨晚（5日）登門前往獨居48歲外甥女單位，兩人發生爭執糾纏後，男子懷疑以利器向女子施襲，女死者頸部有致命刀傷。



警方相信，男子畏罪欲以燒炭方式輕生，可惜不果。至今早，男子從廚房窗戶一躍而下， 終揭發慘案。警方指，兇案動機為金錢糾紛，與涉案單位業權爭執有關。據悉，該單位屬疑兇亡母所有，其遺囑原本是指明由兒子（即男疑兇）及孫女（即女死者）共同繼承，後來最終改由孫女獨自繼承，詎料成為命案導火線。



大埔警區助理指揮官刑事警司陳啟澤交代案情。（林振華攝）

女死者頸部手腕遭牛皮膠紙捆綁 頸部有致命刀傷

警方今日（6日）早上大約9時44分，接獲太和邨管理處報案，指有人從高處墮下，倒卧在太和邨亨和樓2樓平台。警方與救護員接報到場後，發現一名61歲姓羅男子倒臥在平台，當場證實死亡。

大埔警區助理指揮官刑事警司陳啟澤指，相信男死者於上址16樓一單位內，從廚房窗戶跳下自殺。警員及後進入單位，於睡房內發現一名48歲的本地女子，當場證實死亡。屍體位於床尾位置，被大量被鋪雜物遮蓋。警方在單位廚房內發現一盤仍未熄滅的炭，以及一把大約12吋長的染血廚刀、一把染有血跡剪刀，相信為涉案兇器。

女死者身上有多處傷口，頸部及手腕均被黑色牛皮膠紙捆綁著，而客廳及房間地下均留有大量血跡及掙扎痕跡。經政府化驗所人員及法醫初步檢驗，女死者頸部及背部，有多處相信由利器造成的傷口。警方相信頸部刀傷為致命原因。至於男死者，有高處墮下所造成的裂傷外，其兩隻手掌現多處刀傷，相信與人糾纏期間引致。

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兩人過往關係不佳 業權爭執動殺機

警方指，男死者的身分為女死者的舅父。女死者單身獨居於上址單位，任職清潔工。兩人關係不佳。警方相信動殺機的原因為金錢糾紛，與涉案單位業權爭執有關。男死者昨晚前往上址單位，與女死者發生爭執後，殺害女死者，其後畏罪，欲以燒炭自殺，可惜不果，轉以跳樓方式輕生。

兩名死者將交由法醫進行檢驗，以確認死因。警方現將案件列為謀殺及自殺案，由大埔警區重案組第二隊接手跟進。警方呼籲，任何市民若有與案有關任何資訊，請盡快聯絡大埔警區重案組第二隊，電話為36613662 。

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