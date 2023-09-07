啟德天寰西摩犬被放養天台纏擾半年　愛協：狗主決定棄養

啟德沐寧街「天寰」一隻白色西摩犬，自本年3月遭主人放養天台，日曬雨淋，惹起鄰居關注，屢次驚動警方與愛護動物協會，但當時確定狗主在單位內，狗隻健康狀況良好，相信不涉虐畜。惟有愛狗人士認為情況持續，並不理想，並就事件發聯署，要求愛協及警方跟進事件，又要求狗主放棄狗隻。據了解，狗主之後仍長期將狗隻放置在天台，並將門鎖上，只有愛協督察登門時，才將門打開。



直至今日（7日）愛協回覆《香港01》指，有關此案件的西摩犬，愛協督察由7月底起超過10次與狗主接觸，經過多番勸喻和協商後，狗主最終決定棄養狗隻。愛協督察昨天（6日）已將西摩犬接走，初步觀察健康狀況正常。現時西摩犬正於愛協香港中心準備接受進一步檢查，檢查後會根據其健康及領養部空間的情況安排領養或暫養。多謝各位市民的關心。



愛協亦不建議在酷熱天氣下把動物長期放置於室外。如果市民把毛孩放在室外飼養，必須要採取足夠的預防措施，例如提供額外的遮蔭、持續供應的水源、自由活動的空間，並且加強通風例如安裝風扇，以防止動物中暑。



有市民早前拍下西摩犬烈日下被放置在住宅天台曝曬的情況，引起網民熱議，批評狗主不人道。（facebook貓貓狗狗保護及領養區(香港)群組圖片）

愛協之前曾就事件回覆，指愛協督察幾度到訪肇事大廈，每次入屋時西摩犬已回到屋內，牠健康狀況正常，未有受傷及中暑跡象（中暑跡象包括神情呆滯、急速喘氣、嘔吐和腹瀉等）；天台亦有狗屋提供遮蓋及清水。愛協亦有要求執法部門派出獸醫為狗隻作詳細檢查。愛協督察雖然沒有執法權，但已多次強烈建議狗主及予以警告，由於天氣炎熱，不應將西摩犬長期放於天台飼養。愛協督察現繼續與警方及狗主跟進事件。

在市民及愛狗人的聯署信中指，對涉事單位天台飼養西摩犬一事感到十分憤怒與難過，雖然愛協職員多次進入單位勸喻，但情況沒有得到改善，因為狗主與其家人「走法律罅」，每當有執法人員拜訪就會放狗隻入屋，事後便會將牠放回天台。信中指天氣酷熱下在天台飼養長毛狗是十分不合適及不人道，惟愛協及警方做法令人十分失望，又指相信狗主及其家人行為已構成虐畜。聯署一日內已有逾5,000人參與，稍後將交予相關部門。

鄰居馮小姐早前向《香港01》表示，自本年3月開始，見到一隻西摩犬被放在天台，落大雨亦無人理會，狗狗不時慘叫，多戶鄰居投訴反映，均不得要領。本月12日上午警方接獲報案，指她由住所望落對面大廈天台，見到一隻狗狗被戴上口罩，附近沒有水可以飲用，擔心其身體狀況。警方及愛護動物協會人員到場，在單位找到59歲狗主，確定狗隻健康狀況良好，現場有狗屋有水，狗隻可以進入，相信不涉虐畜，列誤會處理。