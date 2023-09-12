18歲仔為救同事墮坑重傷　父寫信謝各方支援﹕一家才能逐步向前行

今年7月13日，沙頭角污水處理廠地盤發生工業意外導致3傷，其中18歲工人朱煒傑為救同事墮進坑內，腰椎嚴重受傷，恐怕會半癱，其父母徬徨無助，不知如何是好，更為愛兒的醫療費用感到惆悵。事隔逾兩月，朱父親筆撰寫感謝信，透過工業傷亡權益會向各方表達謝意，多謝熱心市民捐助，幫助他們一家度過難關，他在信中表示﹕「好多有心人伸出援手，使我感到溫暖及希望，我一家才能逐步向前行。」



朱煒傑爸爸的感謝信全文如下﹕

「大家好！我是朱煒傑的爸爸。今年7月13日收到電話，講我個仔在沙頭角地盤工作時，因救另一位同事而一起墮入深坑，而到了醫院。知道意外十分突然，導致我個仔腰椎嚴重受傷，我和太太個腦一片空白，手足無措，只想到盡量安撫及照顧我個仔傑仔，於是我每天到醫院照顧陪同他，根本沒有任何心情及心神去想未來的事。幸好，工傷權益會助及傑仔的意外得到社會各界的關注，得使好多有心人伸出援手，使我感到溫暖及希望，我一家才能逐步向前行。

在此十分感謝醫療團隊：羅醫生、劉教授和所有的治療師、護士、護理員等等，悉心的照料和復康的建議和安排；

十分感謝總承建商和保險公司，於事故後給予的援助能讓我全力照顧傑仔，並讓傑仔獲得額外的治療，密集的治療有助傑仔進一步康復；

十分感謝熱心市民的捐款支持和問候，讓我們減少了經濟壓力，並把善款用於更多的治療當中；

十分感謝工業傷亡權益會職員的支援，聯絡僱主、醫生、善長、收集善款等等，讓我們有了安全感、方向和動力。

現時，傑仔每天都積極地進行治療，星期六、日就到中大醫院做更加密集式的治療，哪怕只有一絲的希望，我們也會緊緊的握住，謝謝大家！

朱煒傑爸爸」