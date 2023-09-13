西貢斬竹灣生日船P　男子疑拍照時墮海　黃宜洲近岸救起證實不治

西貢發生墮海案。今日（13日）下午近5時，警方接獲一名遊艇船長報案，指在斬竹灣對開50米海面，一名男乘客懷疑在船上拍照期間墮海，其後失去蹤影，懷疑遇溺。消防接報後，出動蛙人搜救，政府飛行服務隊亦曾派出直升機到海域上空搜索。

至傍晚6時許，搜救人員於黃宜洲西南面近岸，發現海面上漂浮一具人形物體，相信為男事主。39歲姓林事主被水警救起時，已昏迷不醒，其後證實當場不治。警員將遺體送往西貢對面海水警基地，並登上涉事遊艇，向事主友人了解事發經過。現場消息稱，事主當時正與友人出海參加「生日船P」。警方調查後，事主一名女性友人返回遊艇取回一個生日蛋糕，並向其他朋友表示今日「好唔開心」。



據了解，事主與朋友一行大約40人，今日乘遊艇到斬竹灣玩樂，約早上10時40分到達斬竹灣海面附近，至下午約3時45分，有朋友仍見到事主在船尾游泳，但到4時45分各人準備離開，離開點人數之際發現事主不見了，於是報警求助。水警到場後進行搜索，最後在傍晚約6時40分發現事主，將其救起及進行急救，並送到水警基地，惜事主最後由救護員證實不治。警方已聯絡到事主家人，事主死因有待進一步調查。