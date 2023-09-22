港女嫁台產後大出血成植物人　臥床1年染疫亡　夫誓為亡妻討公道

「習慣有你在身邊，未來故事情節，一起領銜來主演」。



台灣人鄭先生憑歌寄意，自彈自唱這首求婚情歌，傾訴對港人妻子的滿腔愛意。兩人幸福步入教堂，規劃了美滿將來，卻被一宗醫療事件摧毀。未來的故事情節中，已永遠失去了女主角。



《香港01》曾報道這對港台夫婦的故事，當時台灣丈夫在網上發文講述經歷，指港人妻子在台中一間婦產科診所產子，因胎兒被指「肩大頭細」建議催生。經歷長達30小時的催生後，女兒呱呱落地，但妻子只見過女兒一臉，拍了唯一一張全家福，便因大出血陷昏迷送院搶救，最終因失血過多腦部缺氧，慘成植物人。鄭先生近日受訪指，妻子臥床近一年後感染新冠肺炎離世，他質疑生產一事涉及醫療疏失，盼為妻子討回公道。



經歷三年的遠距離戀愛後，鄭先生在彼此的親朋好友見證下向女友求婚，在中環摩天輪前，許下照顧她一生的承諾。（受訪者提供）

遠距離戀愛三年修成正果

鄭先生與港人妻子於網絡認識，後來妻子赴台旅遊，兩人相知、相惜再相愛，更想相守到白頭。經歷三年的遠距離戀愛後，鄭在彼此的親朋好友見證下求婚，在中環摩天輪前，許下照顧她一生的承諾，妻子笑靨如花，喜極而泣應允，並鼓起勇氣放下香港的事業及親友，遠赴台灣穿上嫁衣做人妻。

兩人結婚後，開始規劃未來的家庭生活，短期想去個旅行，長遠想要買屋創業，但最終兩人決定先為家庭增添一個小成員，組建一個三口家。很快地，30歲的妻子懷了身孕，在台中找了一家附設月子中心的婦產科診所產檢，打算在該診所生產及坐月子，當時一切都如此順利和美滿。

女兒平安健全出世，妻子把女兒抱在懷中，一家三口在產房內合照，這也是唯一一張在妻子意識清醒下拍攝的全家福。（受訪者提供）

被指胎兒「肩大頭細」 催生30小時產女後大出血

據鄭先生及其代表律師陳曉雲指出，2021年9月8日及15日，距離正常產期9月27日僅餘兩至三週，夫婦被告之胎兒有「肩大頭細」的情況，指會比較難生產，建議催生。鄭曾問醫生﹕「不太好生要催生，久了會怎樣？」，而當時獲回覆指可以做剖腹生產，沒什麼危險性，而且距離診所最近的大型醫院只有5分鐘車程。夫婦考慮過後接納建議，並安排在9月17日進行催生分娩。

最終在催生30小時後，由進入產房到女兒出世只花了12分鐘，其間出血量為250cc。女兒平安健全出世，妻子把女兒抱在懷中，一家三口在產房內合照，這也是唯一一張在妻子意識清醒下拍攝的全家福，「她沒有說話，可是她笑很開心，是那個笑容，也不用說什麼，就知道她其實在心裡內心是很開心。」

根據醫院的診斷結果，由於妻子因大量出血，造成缺氧性腦病變，慘成植物人，需依賴呼吸機維生。（受訪者提供）

事主、律師﹕等轉院逾30分鐘 沒做止血、輸血

妻子被送進恢復室前，醫生曾告之有子宮收縮不良的情況，但沒解釋可能會出現的後果，並安排護士指導如何按壓子宮。在恢復室期間，醫護並沒有進房視察，只有鄭一直陪伴在妻子旁邊及按壓子宮。後來妻子發覺下陰部流出很多液體，鄭檢查後驚見不斷冒血，「那個血有點不尋常，有點像水龍頭水打開這樣，水是那個血湧出來。」他趕緊通知醫護人員，當時醫生覺得要緊急送醫，遂召救護車到場，可惜由叫救護車到轉院這段時間，整整耗時逾30分鐘，其間診所醫生沒有進行止血、輸血，以致妻子送院後失血高達9,000cc。

鄭全程陪伴在妻子身邊，也目睹整個過程，並聽見她在上救護車前，用人生最後的力氣跟他說﹕「老公，我要死了，我很愛你」。鄭聞言心酸不已，難以面對這個事實，只能不斷安慰她一定能撐過去。可惜，這成為兩人的最後對話。根據醫院的診斷結果，由於妻子因大量出血，造成缺氧性腦病變，慘成植物人，需依賴呼吸機維生。

即使愛女探病時，在妻子臂彎中咯咯發笑，她也毫無感覺，只會本能地眨眼。看着妻子當時的慘況，鄭心中悲痛難以言喻。（受訪者提供）

希望奇蹟出現終落空 妻子染疫離世

「那時候一直抱持有奇蹟，後面總是落空，每次去看，想說也許她今天會醒，每天去讓你希望又落空，很痛苦的一個感覺。」妻子被送進護理之家，終日躺臥病榻上，身體日漸虛弱，出入醫院如家常便飯。即使愛女探病時，在她臂彎中咯咯發笑，她也毫無感覺，只會本能地眨眼。看着妻子當時的慘況，鄭心中悲痛難以言喻。加上他每月只有最多4萬新台幣（約1萬港元）收入，卻要應付每月5萬台幣的醫療費用，只能靠申請社會救濟金及賒借度日，財政壓力也令他苦不堪言。

妻子臥床接近一年，終在2022年10月因感染新冠肺炎，留醫兩周後與世長辭。失去妻子後，鄭鬱鬱寡歡，唯一能讓他展露笑容的，只有在陪女兒玩的時候。他決心盡全力把女兒照顧好，以慰妻子在天之靈。同時，他質疑妻子產後大出血的醫療處理上存有疏失，希望可替她討回公道，「她為了我，放棄下她的那些穩定的工作，那些家人朋友，這種精神，讓我覺得她的勇氣，我應該要勇敢的去爭取她該有的公平的權利。」

可惜，代表律師陳律師指，鄭太太的個案，在台中市政府行政機關的醫療糾紛調解會上，診所及醫生否認存有醫療疏失，不願作出賠償；而刑事訴訟上，地方法院根據醫事審議委員會的醫療鑑定報告，判決不作起訴，而鄭因經濟壓力難以負擔上訴至高等法院的費用，只能放棄刑事追究。目前個案嘗試循民事方向索償，陳已為鄭申請豁免法庭的費用，估計會是一個可能長達5年的訴訟過程，最終目的是希望為亡者爭取到公義，也減緩鄭的財政壓力。