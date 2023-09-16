元朗雙屍命案｜40歲孖生兄弟疑情財困擾燒炭輕生　女友登門揭發

一對孖生兄弟懷疑因感情及財務問題困擾，在元朗舊墟路一單位內燒炭輕生。細孖女朋友因與他失聯多日，擔心有意外，遂偕兄弟的母親登門查看，驚揭單位傳出異味，急忙報警求助。警方及消防破門入屋後，證實兩人倒斃在單位內，身旁有一盤炭。案件列作屍體發現案處理。



今日（16日）下午4時07分，警方接獲一名女子報案，指在數日前起與男朋友失聯，遂到元朗舊墟路33號采葉庭一單位了解，當她到達單位門前時聞到異味，懷疑男朋友在屋內暈倒，遂報警求助。人員到場後入屋調查，驚揭有兩名男子倒斃屋內，包括女報案人的男朋友。警方正深入調查事件，初步懷疑有人燒炭輕生。

據了解，兩名死者為40歲黃姓孖生兄弟，俱任職兼職電工，上址單位由細孖租住。大孖近日與女朋友分手，亦有債務問題，並搬到上址與細孖同住。細孖亦與徐姓40歲女朋友感情生變，一直想與她復合但不成功。

徐女於本周二（12日）曾因事上門尋找細孖，但拍門不獲回應，嘗試開門卻發現反鎖，以為細孖不想見她，於是離開。直至今日，徐女發現細孖失聯多日，擔心有意外，遂聯同孖生兄弟的母親再次上門，發覺單位傳出惡臭，於是報警求助。

警方及消防破門入屋，發現單位所有窗戶關閉，冷氣及電燈長開，一對兄弟躺臥在睡房床上，明顯死亡，床邊有炭爐。警方在現場未有檢獲遺書，初步相信大孖受感情及債務困擾，而細孖則受感情問題影響。案件交由元朗警區重案組接手跟進。

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