荃灣五旬漢私家車內昏迷送院不治　子與熱心獸醫護士助急救惜無果

荃灣今午（20日）發生有人暈倒意外。下午約2時06分，警方接報指河背街71號對開一架私家車內，一名男弓子突然暈倒。其同行兒子及附近一間獸醫診所多名護士立即為他進行心外壓急救。救援人員接報趕至接手施救，事主昏迷送仁濟醫院救治，惜延至下午近3時終告不治。據了解，53歲姓林事主生前有身體病紀錄。警方在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確認。



荃灣河背街一名五旬漢在一輛私家車內突然暈倒，昏迷由救護車送院。圖中非涉事私家車。（梁偉權攝）

現場消息稱，涉事私家車當時泊在河背街天佑小學對開，車上除男事主外，還有其妻子、兒子和一名外傭。事主暈倒後，其子立即報警，並嘗試為仍坐在司機位的父親做心外壓。當時約50米外一間獸醫診所的護士剛好外出買飯，途經現場見狀，立即上前協助，並跑回診所再召來另外兩名同事一同幫忙。

荃灣河背街一名五旬漢在一輛私家車內突然暈倒，現場附近一間獸醫診所的護士吳小姐途經現場，見狀即返回診所再找來兩名同事一同到場協助救人。（梁偉權攝）

熱心護士吳小姐事後接受《香港01》訪問，她稱當時見到暈倒的事主身上貼有膠喉及膠布，而其子以頭和肩膊夾着電話，邊聽着消防通訊中心人員指示，邊為事主急救，狀甚狼狽。吳於是立即上前幫忙，事主兒子將電話交給她，吳從電話中的人員口中得知需將事主搬到地上放平，有助更有效急救，於是趕回診所，多找兩名同事到場，與事主的兒子和傭人合力救人。

荃灣河背街一名五旬漢在一輛私家車內突然暈倒，現場約50米外一間獸醫診所的護士途經現場，見狀即返回診所再找來兩名同事一同到場協助救人。（梁偉權攝）

吳小姐說自己其實沒有學過急救，只能按照電話另一端的消防通訊中心人員指示去做。她憶述急救期間，事主妻子坐在私家車後座，邊哭邊不斷叫「爸爸返嚟喇！」。約5分鐘後救護員趕至接手急救，事主的女兒亦到場陪同事主送院，兒子則駕駛涉事私家車接走母親。吳小姐提及，事主被抬出車外時已無呼吸脈搏，臉色亦已轉灰，對於他最終返魂乏術，吳說只能想自己盡了力便好。

荃灣河背街一名五旬漢在一輛私家車內突然暈倒，昏迷由救護車送院。目擊者稱當時私家車泊於天佑小學對開。（梁偉權攝）

據了解，53歲姓林事主與妻子育有一子一女，一家人連同家傭居於葵涌高盛臺一單位逾20年。林男近5年相繼被診斷出患上糖尿病、高血壓、腎病和心臟病，自今年7月起因患病致行動不便，要以輪椅代步。他一直於仁濟醫院覆診，並曾兩度接受心臟手術，最近一次手術在約3星期前進行。

今午約1時半，林子駕車載同父母與家傭到荃灣購買晚餐食材，抵達河背街後，林子下車購物，林男從前座乘客位移到司機位，其妻及家傭一直在後座，並無發現他有任何異樣。惟至下午約2時，林子購物後返回私家車，赫見父親昏迷，隨即報警及嘗試急救。林男送院搶救後證實不治，警方在現場沒有找到打鬥或可疑痕跡，而死者身上沒有發現可疑傷勢。案件初步沒有可疑，交由荃灣警區雜項調查隊負責調查。

翻查資料，消防處自2011年5月起，陸續為6種常見傷病情況（即流血、燒傷、手腳骨折或脫臼、抽搐、中暑和低溫症）提供急救指引，至2018年10月擴展相關「調派後指引」到逾30種傷病情況，包括身體創傷、不省人事、心搏停止等，由接受過相關訓練的消防通訊中心人員，即時向緊急救護服務召喚者提供全面而適切的急救指引，讓召喚者在救護人員到場前協助穩定傷病者情況、減低在不知情下不當處理傷病者的風險，以及紓緩傷病者和召喚者的緊張和憂慮。