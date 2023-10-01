南丫海難11年｜「女長毛」中環碼頭悼念　雙手合十11分鐘默哀

今日（10月1日）為南丫海難11周年，下午4時許，人稱「女長毛」的雷玉蓮，帶同大批白色鮮花、香燭及食物等祭品抵達中環碼頭岸邊，悼念南丫海難中的39名死者；期間，多名便衣警在場戒備，但未有上前干涉。及至晚上約9時，國慶煙花開始之前，「女長毛」雙手合十11分鐘默哀，喻意南丫海難11周年。



晚上約10時，「女長毛」表示，去年有小朋友前來悼念有帶同玩具，而死難者之中也有小朋友，故今年亦帶了一件玩具作悼念之用；此外，她也帶同鮮花、麵包、白菊、蘋果及橙各39件，代表39名死難者，而花上都綁有黑絲帶。「女長毛」哽咽指：「11年啦，我無諗過佢今次會封咗個碼頭，但係我已經盡咗力，我而家心情好難過。」

至10時半左右，「女長毛」開始進行拜祭，祭壇上放有「沉冤待雪，悼念39名海難者亡」的字句，再配以一幅當年「南丫四號」被打撈上岸的黑白照，以進行悼念，以及旁邊放有「海難11周年」的字句。當「女長毛」正想燒衣紙時，康文署職員及便衣警隨即上前阻撓，指不能在此處燒衣紙，於是她便用上有LED燈的蓮花代替，並將39份衣紙，向維港方向三拜後，放進化寶盆內。

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2012年10月1日國慶日，124名港燈員工及親友登上「南丫四號」出海，準備到維港觀賞國慶煙花，期間被一艘港九小輪「海泰號」撞穿。「南丫四號」極速沉沒，直插海床，奪走39名乘客的性命，包括8名兒童。