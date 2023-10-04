吉隆坡抵港男旅客行李內有乾坤　海關揭大菜粉包裝藏$250萬可卡因

香港海關昨日（3日）於香港國際機場偵破一宗販運危險藥物案，為一名由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的26歲東南亞籍男子清關時，揭發其行李箱藏有60包以「大菜粉」掩飾、共重2.4公斤的懷疑可卡因，市值約250萬元，關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪拘捕該名男子。海關正調查本案是否與上周另一宗同樣以「大菜粉」包裝收藏可卡因的案件有關。



海關拘吉隆坡抵港26歲男子，涉販運危險藥物，揭發其行李箱內60包「大菜粉」內藏2.4公斤懷疑可卡因，市值約250萬。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋交代案情表示，昨日（3日）海關人員在香港國際機場，為一名由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的26歲東南亞籍男子清關。他當時手持寄艙行李箱及手提袋，在進行行李檢查的期間，海關發現寄艙行李箱的X光影像發現有可疑，於是進一步檢查，打開行李箱後發現內藏有60包大菜粉，但包裝標示重量與實際重量有所不同，遂引起關員懷疑，經深入檢查後，揭發該批「大菜粉」內藏2.4公斤懷疑可卡因，市值約250萬元。關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪拘捕涉案男子

海關毒品調查科接手調查，海關相信被捕男子販運這批毒品到港後，會收取數千元外幣作為報酬，折合大約一萬多港元。被捕26歲東南亞男子報稱為司機，他現在被扣留調查，案件仍在調查中。

海關上周四（9月28日）亦在銅鑼灣一個緝毒行動中，檢獲以「大菜粉」掩飾的1公斤懷疑可卡因，市值約610萬元，並拘捕一名持外國護照的41歲非華裔男子。方子洋表示，今次檢獲的「大菜粉」包裝與該案所檢獲的「非常相似」，將深入調查兩案是否有關。

方子洋稱，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。