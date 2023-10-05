Tesla元州街失事｜推撞貨車剷日本城　再插一貨車釀4傷　司機被捕

今日（5日）中午12時，長沙灣元州街近長發街發生交通意外，涉及3部車。其中一輛貨車失事剷上行人路，衝入尚南天地地下一間日本城；另外距離約30米外，一輛Tesla電動車直插貨車車尾，車頭毀爛，4人受傷。肇事64歲姓鄧男司機，涉嫌「危險駕駛」被捕，正被扣查。



現場消息稱，Tesla原本停泊在日本城對開，肇事男司機扭左軚開車，不料卻告失控，撞前面貨車將它推入日本城；Tesla餘勢未了，衝前約30米，再撞一輛密斗貨車，插入其車尾。事件中Tesla司機、密斗貨車司機、跟車及一名男途人受傷。



警方表示，案中4人受傷送院，包括被捕的姓鄧（64歲）私家車男司機、姓何（40歲）貨車男司機、姓譚（32歲）男途人及姓葉（26歲）男途人，眾人分別頸、腰、手腳傷，被送往明愛醫院治理。

目擊者李先生在日本城對面馬路，他指剷入日本城的貨車是「死車」，司機落車往送貨。其間停後面的Tesla開車離開，但失控撞上貨車。李說：「（Tesla）無停咁，頂住架貨車上行人路，跟住（Tesla）就好快喇，飛過去撞埋另一架貨車。佢有冇衝燈唔知，但係見到無意識收油，可能係踩住油門都無咗意識，飛咗埋去，（Tesla）司機醒，無落車。」