Tesla元州街失事｜目擊Tesla推貨車上行人路　男途人：無意識收油

今日（5日）中午時份，長沙灣元州街發生驚險交通意外，一輛Tesla疑失事，推撞一輛停泊在慢線的貨車至行人路直剷入日本城，及後再衝前撞另一貨車，釀成4人受傷。目擊意外經過的男途人指，Tesla推撞貨車入舖後，高速衝行「無意識收油」，再撞另一貨車才剎停。而另一名男途人憶述驚險一剎稱「貨車擦身而過，差啲被撞到」。



事發時李先生在日本城對面馬路，他指剷入日本城的貨車是「死車」，司機落車往送貨。其間停後面的Tesla開車離開，但失控撞上貨車。李說：「（Tesla）無停咁，頂住架貨車上行人路，跟住（Tesla）就好快喇，飛過去撞埋另一架貨車。佢有冇衝燈唔知，但係見到無意識收油，可能係踩住油門都無咗意識，飛咗埋去，（Tesla）司機醒，無落車。」

另一位途人鄧先生憶述事件稱，當時他買外賣後返回工作店舖，突然貨車在他身邊擦過：「睇住佢喺我面前，差啲撞到我。」他指貨車車速不算快，他在行人路緩步前行，與貨車擦身而過，「feel（感覺）到有啲嘢隔離行過，咁我退入少少，跟住佢就喺我面前剷咗埋嚟。我個人真係呆咗！」意外發生後，他見到有途人受傷，其他人正協助處理，而當時日本城店內約有4至5人。