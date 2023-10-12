天水圍坑尾村32歲男公廁遭毆劫　失$52萬勞力士地通拿　警拘4男

天水圍於本月7日發生搶劫案，一名32歲男子在坑尾村公廁內，遭兩名非華裔男子用地拖及花盆襲擊，劫走手錶後逃去。警方今（12日）交代案情指，昨（11日）以涉嫌「搶劫」拘捕4名男子，當中兩人為非華裔，並檢獲一批相信為犯罪得益的現金，至於涉案手錶是否已轉售至二手市場，仍待調查。據了解，被劫走的手錶為勞力士地通拿（Rolex Daytona）金黑面手錶，市值約52萬港元。



兩名非華裔男子用花盆襲擊受害人，並劫去一隻勞力士手錶。（林振華攝）

元朗警區刑事調查隊偵緝督察吳斯軒表示，警方於上周六（7日）晚上11時許接獲報案，指一名32歲中國籍男子，在天水圍坑尾村一公廁內被兩名疑犯襲擊，其間疑犯用廁所內的地拖及盆栽，襲擊受害人頭部，並劫去一隻價值52萬名貴手錶，隨後逃去。

元朗警區刑事調查隊經深入調查後，鎖定一輛接應私家車及疑犯身份，包括另外兩名本地男同黨，並於昨（11日）展開拘捕行動，在天水圍及尖沙咀拘捕4名男子（25至68歲），他們涉嫌「搶劫」，其中兩人為非華裔，報稱無業；兩人為本地，其中一名68歲男子報稱退休人士，4人正被扣留調查。警方表示，調查仍在進行中，不排除更多人被捕。

行動中，人員檢獲一批手提電話、與案有關的花盆及少量現金。該批現金相信為犯罪得益，至於手錶是否已經是否轉售至二手市場，警方表示仍然在調查中。消息稱，受害人居於坑尾村，當日在公廁內遭兩名非華裔男子襲擊至頭部流血，並劫去一隻勞力士地通拿（Rolex Daytona）金黑面手錶，市值約52萬港元。

警方表示，會繼續採取零容忍態度及全力打擊相關罪行。警方重申，行劫罪是一項非常嚴重的罪行，一經定罪可判處終身監禁，而協助罪犯最高亦可判監禁10年。市民切勿以身試法。