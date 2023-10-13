深水埗斬人內情｜兩黑幫毒品數打架　勝和人馬疑「覆桌」伏擊斬人

深水埗周三（11日）發生街頭斬人血案，翌日凌晨屯門有車輛被縱火焚燒毀證，深水埗警區反三合會調查組接手調查後，連日來已拘捕11人。消息指，引發今次江湖廝殺的原因，牽涉10月2日在旺角一個毒品倉庫的打鬥事件，當時勝和「電話亮」的手下「阿潘」及同黨，為一名合夥人毒品債務問題上門爭執，其間與一名有黑幫14K背景的毒品倉保鑣起衝突。事隔逾一周後，該名14K成員與朋友在深水埗用饍後，遭3名兇徒持刀施襲，並認出其中2人為當日上門鬧事的阿潘及同黨；翌日凌晨，屯門有2車被縱火燒毀，警方調查發現2車曾於斬人案現場出沒，遂合併處理，並在昨日（12日）在油麻地砵蘭街一間餐廳拘捕阿潘等人。



警方拘捕11人。（警方提供）

消息指，涉嫌傷人及縱火被捕的3名男子，分別姓潘44歲，綽號「阿潘」；姓高46歲，綽號「阿高」；以及姓魏38歲，綽號「小炳」。三人均有和勝和背景，跟隨大佬「電話亮」。

據悉，該名「阿潘」原本是14K人馬，後來隨「電話亮」一同過底到勝和。翻查資料，「阿潘」亦案底累累，他曾涉及「白粉麗」大角嘴謀殺案件被通緝；又曾於今年3月25日偕2名男子，於油麻地將一名男子強行拉上車，試圖追討8000元，結果被警方拘捕。

地上遺下血跡。（梁偉權攝）

10月2日，阿潘偕同另一名有相同黑幫背景的同黨，到旺角一個毒品倉庫，為一位合夥人的毒品相關債務問題，與倉庫內一名負責做毒品倉保鑣、有14K背景的陳姓48歲男子發生打鬥。

直至10月11日（本周三）晚上9時許，陳男與朋友在深水埗醫局街近石硤尾街交界吃完晚餐後，陳遭3名男子用刀襲擊，斬傷左臂、左肩和背部，對方逞兇後登上一輛私家車逃去，有途人目擊事件報警。而陳男由朋友陪同下，登上的士到廣華醫院治理。警方調查後，有人指認出施襲者身份，是當日在毒品倉庫內與他打架的「阿潘」及其同黨。

至10月12日凌晨零時許，兩輛私家車在屯門亦園路被縱火燒毀，有途人發現後報警。據悉，警方翻查閉路電話影片後，發現被燒兩車與另一輛私家車，於斬人案發生時，曾駛經案發現場附近。警方遂將傷人案及燒車案合併交由深水埗警區反三合會調查組調查。

有讀者指本月12日凌晨零時許，屯門藍地亦園路有兩架車輛起火，燒剩鐵架， 懷疑和該宗縱火案有關。（讀者提供）

警方根據情報分析，迅即鎖定嫌疑人的身份及位置，並在10月12日晚上8時許，深水埗警區刑事隊人員聯同西九龍總區反黑組，在油麻地砵蘭街一間餐廳展開突擊行動，即場拘捕「阿潘」及「阿高」，涉嫌傷人及縱火，初步相信兩人為涉案刀手；警方亦在餐廳外發現一輛私家車，為傷人案當日駛經案發現場附近的第三輛車，並在「小炳」身上發現該車車匙，相信他有份參與傷人及縱火案，遂將他一併拘捕。此外，同檯食飯的其餘8人同樣涉嫌非法集結被捕。警方亦正在追緝其餘一名刀手，亦即於10月2日與「阿潘」一同到旺角毒品倉打架的男子。