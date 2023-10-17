珀麗灣男子尋失物遇溺　釣魚客稱救人經過「恐怖」：係上帝救咗佢

本周日（15日）珀麗灣碼頭附近石灘有一名60歲男子遇溺昏迷，幸獲釣魚客及衝浪男及時拯救。事隔兩日救人片段在YouTube曝光，網民紛紛留言稱讚兩名救人英雄。《香港01》今早（17日）接觸到釣魚客兼片主張先生，他受訪時形容整個救人過程「好恐怖」，想不到自己能夠成功救回對方，因當時海面水流湍急，加上附近無人，即使高呼十多分鐘亦無人相助，令他一度進退兩難。危急之際，幸有一名衝浪男聞聲趕來協助，最終二人合力才把事主救上岸，再由直升機吊起送往醫院。張生形容：「係上帝救咗佢（事主），唔係我救嘅」。



港九拯溺員工會表示，片中的拯救者已「做得好好」，又指市民如面對有關情況，應先注意自身安全，再決定如何營救，又認為市民出海時最好有同伴，並評估自身能力，「唔好諗住有獨木舟、救生衣就一定安全」，強調市民應注意及重視水上安全。



釣魚客兼片主張先生今日接受《香港01》訪問，形容整個救人過程「好恐怖㗎」，想不到自己能夠成功救回對方。他憶述事發當日，事主獨自划獨木舟出海釣魚，並成功捕獲大魚，惟事後疑失平衡墮海，「佢釣條魚上嚟嗰陣，可能失平衡，加上海面有浪，導致反艇」。其後事主將獨木舟綁在海中央，再游回岸邊，不過銀包及身份證明文件等隨身物品卻掉在海中。

張續說，事主返岸後曾問他能否勾回失物，他當時建議對方報警求助，但事主疑尋失物心切，不久便游回海中，「提醒過佢開始天黑同潮漲，半個鐘後水流會好急，好危險，要小心，可能佢想搵返自己嘢心急，最後都係游咗出去」。張提到，最近天氣轉涼，當刻已見對方嘴唇開始發紫，可能出現低溫情況，導致體力不支遇溺。

潮漲水流轉急 難靠近事主

張先生又指，「（事主）來回游約100米，見佢游得好吃力，喺度翻滾，動作好慢，冇乜反應，重度昏迷咁，之後即刻去救佢」。張形容，當時開始潮漲，水流轉急，難以靠近事主，「兜咗3至4個圈先捉到佢，唔敢大力扯佢起身」。

釣魚客划獨木舟救人，發現事主失去知覺。（獵奇漁樂，香港海釣戰士～HONG KONG片段截圖）

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呼救十多分鐘附近無人相助

張先生幾經辛苦靠近事主，拉起對方的頭部，靠在獨木舟旁邊，並發現事主尚有呼吸，於是不斷揚手高呼「救命啊」，奈何附近無人，「傍晚近收工時間，玩戶外活動嘅人同艇家都好少，嗌咗10幾分鐘都無人」。

張指在危急之際，遠方有一名玩風翼衝浪（Wing Foil）的男子聽到呼救聲，隨即趕來救人，並將遇溺漢拉上衝浪板，慢慢游向岸邊，靠岸時張生拖著事主雙手，把他拖上岸，「可能因為風向問題，風係向嗰邊吹，所以好遠佢（衝浪男）都聽到我叫救命，一分鐘嘅事，係上帝救咗佢（事主），唔係我救嘅」。

事主上岸後恢復微弱意識

其後眾人將事主調校成復原臥式，並靠近其頭部觀察，張生指事主呼吸微弱，但有脈搏，「見到佢個肚識脹下凹吓，咁我哋先知佢係有呼吸」。約半小時後，消防趕至為事主急救，張形容他當時慢慢恢復微弱意識，「講到少少嘢」，最終政府飛行服務隊派出直升機，將遇溺漢吊走，送院治理。

擁有10年出海經驗的張先生，平日會租借船隻出海釣魚。他認為市民進行水上活動時，要注意個人體能，出海時需配備足夠裝備，但坦言即使有充足準備，亦未必能應付到海面的突發情況，「好容易有浪打反架船，或者急流埋唔到岸，亦未必避免到船隻碰撞你嘅風險」，認為最好是到安全位置玩樂。

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港九拯溺員工會副主席胡啟榮接受《香港01》訪問表示，觀看過有關片段，認為拯救者已「做得好好」，至少能令遇溺者的面部離開水面，又指當遇到有關情況，救生員會即時划艇出海將事主救起，再返岸進行心肺復甦（CPR），如離岸不遠，會考慮即時將事主拖回岸上再急救。

胡又說，如市民面對有關情況，應先注意自身安全，再決定如何營救，「如果本身控制獨木舟都有問題，而對方未昏迷同有掙扎，有機會會㩒沉咗你架艇，容易導致一齊遇溺」。

他指出，很多人租借獨木舟出海時，只穿著救生衣，情況危險，「千祈唔好諗住我有件救生衣就可以冇事」，認為出海時最好有同伴，並評估自身能力，「唔好諗住上網見到人哋划佢又划」。胡又提到，片中天氣情況尚可，已屬風平浪靜，如風浪大些，拯救情況就會更困難，「救嗰個人可能都有危險，唔好諗住有獨木舟、救生衣就一定安全」，強調市民應注意及重視水上安全。

根據報案記錄，事發於周日（15日）下午5時許，警方接報一名男子在珀麗灣碼頭附近石灘徘徊，未幾墮海，報案人士見狀協助將他救起。60歲姓金事主一度陷入昏迷，由政府飛行服務隊派出直升機吊起，送往東區醫院搶救，幸他其後恢復清醒，情況嚴重。直至昨日（16日）事主仍然留醫。