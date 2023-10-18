英皇大廈火警｜22歲孝順仔昏迷兩周亡　母難釋懷：上天係咪咁不公

北角英皇大廈上月27日一個「一劏四」劏房單位失火，造成三死一傷。起火的A室男住客林子瑜年僅22歲，留院搶救逾兩周後回天乏術，本月13日宣告不治。在林母眼中，子瑜是乖巧善良的孝順仔，怎料遭逢橫禍，英年早逝，她痛心稱﹕「點解呢啲咁不幸會發生喺佢身上，上天係咪咁不公呢？」如今她只希望能夠還原事情真相，究竟子瑜何以未有逃離單位，而是昏迷於鄰居房間內，「佢可能冇諗到濃煙咁勁，以為自己無燒傷好僥倖，不如叫埋其他人走」。



林太形容兒子為人善良，下班後喜歡和朋友打機及愛玩模型。（王譯揚攝）

22歲男死者林子瑜，原本與父母及11歲妹妹、5歲弟弟同住。今年4月，他由兼職轉為全職，希望有自己空間，便由當時的女朋友幫忙找到涉事單位A室劏房居住。在母親眼中，子瑜雖然讀書成績平平，但品性善良孝順，不煙不酒，從無越軌行為，平日愛玩電腦及手辦模型，甚少出街，絕對是個「乖乖仔」。

子瑜學歷不高，高級文憑畢業，但勤奮向上。他做兼職時，工作時數猶如全職，下班時又會找其他工作賺外快。雖然賺得不多，但總會給予家人數千元家用。後來兼職轉正職，因從事服務性行業，時要接觸外籍人士，子瑜有感英文能力不足，便打算進修英文口語，希望能作基本溝通。

林母又形容子瑜為人孝順、知慳識儉。上月23日，一家人難得相約到深圳玩樂吃飯，他擔心媽媽破費，會主動問預算多少錢，不敢挑選過於昂貴的菜式，兩餸一饅頭吃頓簡單便飯，他還「打卡」放上社交平台稱「阿媽請食飯」。本來子瑜中秋當晚會回家過節，不料這頓飯已經是一家人最後晚餐，從此天人永隔。林母傷感不已，「佢好努力去生存，為生活好努力進取，點解呢啲咁不幸會發生喺佢身上，上天係咪咁不公呢?」

林太憶述，當時知道兒子吸入濃煙昏迷一刻開始，就開始不停地哭，只希望佢可以醒返，但最終仍回天乏術。（王譯揚攝）

她憶述，火警當日接獲警方電話，她以為兒子行差踏錯，後來獲悉他於火災中吸入濃煙昏迷，登時晴天霹靂，此後她每天往來奔波照顧兒子，終日以淚洗面，「只係希望一個奇蹟可以出現，佢可以起返身。」

可惜子瑜傷勢未見好轉，病危一刻血壓不斷下降，醫生坦言情況不樂觀，著親友到醫院道別。子瑜人緣甚佳，不少朋友驚悉噩耗後，紛紛趕來見他最後一面，亦難以接受悲訊：「接受唔到呢個現實，可唔可以起返身」。林母陪伴在愛兒身旁，眼見其心跳逐漸變得微弱，1分鐘只有25下，擔心他支撐不住等不到朋友，便在其耳邊說多等半小時，最終與朋友道別後才撒手人寰。

經歷子瑜昏迷不醒到離開人世，林母現在已經傷心到哭不出眼淚，只希望整件事情會有一個真相。她指出，子瑜居住的A室旁邊就是單位大門，不理解為何他沒有及時逃生，而是走到鄰居房間，她與調查人員猜測其中一個可能性，是兒子未料及濃煙會致命，一心想救人，遂拍門叫鄰居逃生，「佢第一次遇到呢啲事，無諗過濃煙咁嚴重，咁快就昏迷，以為無燒傷就好僥倖。」亦可能是單位大門屬電門，不排除火警停電導致大門無法打開，兒子只好嘗試循其他房間逃生。

惟逝者已矣，生還者亦未能說清事件來龍去脈，以致真相未明，一切只能猜測，「真係好難接受，當時好想仔仔可以醒返，又或者其他傷者醒返，我想知道個真相！」，她已簽署解剖同意書，以確定子瑜死因，並留待死因裁判庭查明真相。她指業主十分無情，「佢收返樓之後，就問仔仔啲嘢仲要唔要，唔要就扔咗佢，一句慰問都冇！」

北角英皇大廈一個劏房單位起火，屋內多處熏黑，單位大門被警員拉上膠帶封鎖。（梁偉權攝）

事發於上月27日，涉事單位在英皇大廈8樓，上址一劏四房，林子瑜租住的A室房間發生火警，房內有床舖等簡單傢俱。事發時B室黃姓男住戶被濃煙嗆醒，發現濃煙和火光，逃生無門，只好返回自己房間爬出窗報警求救。消防及救護員到場救出報案人，並分別於D室內，救出林子瑜及居於D室的32歲菲律賓裔女子，以及在C室救出居於該房間的29歲姓陳女子。惜除了報案人外，其餘3人分別於上月28日、30日及本月13日不治。