尖沙咀黑幫曬馬案｜7人被捕　據悉包括前港超球員「火雞」陳湛羲

尖沙咀上周六（14日）凌晨發生懷疑黑幫「曬馬」事件，逾20人在麼地道近漆咸道南聚集，部分人在馬路上叫囂，亦有人懷疑手持長刀，走近一輛停在漆咸道南路中心的私家車，再折返入人群中。在場有人拍攝片段，不禁說「比拍電影仲逼真！」警方調查後拘捕當中7名涉案男子，全部人獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。消息稱其中4人有黑背新義安背景；另外3人則為14K人馬。據了解，當中一名被捕男子，為前港超球員、綽號「火雞」的陳湛羲。



有人懷疑持刀。

據了解，14K的「阿鬼」於上周六凌晨，在尖沙咀漆咸道南一間由同門任「睇場」的酒吧消遣，期間疑因醉酒，與場內客人爭執推撞，更掌摑新義安「阿吉」一下，「阿吉」於是「吹雞」召人到場，而「阿鬼」則被酒吧職員趕走。惟「阿鬼」一方的人馬被趕離酒吧後，仍在樓下擾攘，結果遇到被召喚到場的「阿吉」同門一行人，雙方展開對峙。據知，「阿鬼」的同門「阿俊」嘗試勸阻雙方，結果疑反被誤傷。

網上有片段可見，約20多人在漆咸道南與麼地道交界聚集叫囂，有人手持懷疑利刀或武器。

警方指，於上周六凌晨1時59分，接獲一名男子報案，指尖沙咀漆咸道南27號地下位置，有人打架並且有人受傷，惟警員到場後，現場平靜，不見有人聚集或打架。警方當時將案件暫列「糾紛」處理。案件交由油尖警區反三合會行動組第一隊跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

消息透露，警方根據網上片段追查，先後拘捕7名男子，年齡介乎19至45歲，涉嫌「非法集結」及「管有攻擊性武器」，所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。據了解其中4名被捕人屬新義安，另外3人則屬14K，當中包括懷疑在酒吧與人推撞的「阿鬼」；以及外號「火雞」的陳湛羲。陳湛羲為前港超球員，現報稱為商人。初步疑「火雞」為有新義安背景的朋友到上址「撐場」。

陳湛羲目前32歲，綽號「火雞」，司職左後衛，由於表現出色，所以曾經為愉園、傑志、南華等球隊效力，但陳一直給予外界「壞孩子」形象，包括操練遲到和缺席，他賽前獲委任正選上陣，但比賽當日同樣遲到。2014年，由於與隊友同被球會拖糧，高調追討欠薪，成為「話題人物」。基於紀錄問題等因素，他曾被多支球隊解約或不予續約，隨後他接受傳媒訪問時，直言明白過往錯誤，必須作出改變。2011年，陳指證姚韡姚韡打假波，被封為「廉政先鋒」，陳一度離開球壇，考取保險經紀執照，期後重返球壇。

警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。警方會繼續透過情報蒐集打擊三合會活動以及一切相關之非法行為。