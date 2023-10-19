海港城卸貨區送貨員追溜走板車　被貨絆跌臥板車　連人帶車墮海亡

尖沙咀海港城卸貨區今日（19日）發生工業意外，65歲送貨員離奇墮海身亡。消息指，事發時陳姓男事主將貨物搬上一輛板車，運送期間途經一段斜路，板車加速失控，其間車上貨物散落一地。死者見狀救車心切，嘗試截停板車，不幸被路面上的貨物絆倒，跌倒並倒臥在板車上，連人帶車一同跌落海，結果被救起時已昏迷，送院不治。



尖沙咀海港城卸貨區工人意外墮海，獲救送院時昏迷。（翁鈺輝攝）

據了解，65歲陳姓男死者為嘉里物流送貨工人，今日與余姓63歲男同事一同工作，工作時間由上午8時至下午5時。據悉，死者獨居於牛頭角彩德邨，據鄰居所指，他身材肥胖。

案發前，兩人接獲今日第一張運輸訂單，前往海運大廈內收取貨物並運離上址。中午約12時，兩人到達尖沙咀海運大廈北橋碼頭，余男當時在車上等候，由事主下車將貨物從海運大廈商場內運送到泊在卸貨區的貨車上。事主其後將貨物搬到一輛板車上，惟於運送期間，行過一段斜路，板車加速失控，事主眼見板車急速溜走，慌忙上前追截。詎料板車失控期間，貨物散落於北橋碼頭上，事主追車時被地上貨物絆倒，並倒臥至板車上，連人帶車一同跌落海上。

海港城卸貨區發生工業意外，嘉里物流工人墮海亡。（馬耀文攝）

余男透過貨車倒後鏡，目睹整個案發過程，立即報警求助。救護員及警方到場將昏迷不醒的事主，送往伊利沙伯醫院急救，惜證實不治。警方初步調查後，死者身上沒有任何可疑傷勢，現場閉路電視亦拍攝到案發過程。案件初步無可疑，交由尖沙咀警區雜項調查隊負責調查。

嘉里物流表示，該員工受聘於嘉里配送服務(香港)有限公司，任職送貨員。嘉里物流現正全力配合警方調查。嘉里物流及公司的員工在得悉意外後深感悲傷，公司向該員工及其家屬致以深切慰問，同時向其家屬提供適切的協助。

大批救援人員在卸貨區碼頭位置拯救。（馬耀文攝）