大埔康樂園35隻貓疑缺糧水　義工揭情況惡劣現癲癇　願熱心人幫忙

警方早前（18日）接報指，大埔康樂園第十街一個單位，有30多隻貓缺水缺糧。人員起初將案暫列虐待動物，其後改列雜項。惟動物組織《香港貓咪領養》昨日（20日）發文，指接獲康樂園住戶朋友求助，上址有一批棄貓需清走，義工到場後驚揭現場環境惡劣，臭氣沖天，籠底滿佈幾厘米厚的排洩物，大部分貓隻性格膽小及患病，「好多行路左搖右擺，可能腹膜炎，甚至乎有抽筋，大部分都流口水，口炎，皮膚病。 」其中8隻貓已由愛協接手，其後則由義工等幫忙照顧及安排領養。



義工接管貓隻後發現情況惡劣，屋內充滿濃烈尿騷味，很多貓出現健康問題，有些貓則有口炎、皮膚病等疾病。（Facebook／香港貓咪領養）

《香港動物報》亦有報道事件，指貓主為一名七旬老婦，她已多個月沒有交租金，而且已於兩個月前向外求助，表示希望替貓隻另覓住所。直至本月18日被業主報警，事發後該名老婦亦同意安排貓貓疏散和尋家。該老婦終於於昨（20日）不獲續租，業主遂聯同食環署職員將35隻貓分別送由鄰居暫托及愛協照顧。

惟《香港貓咪領養》發文指，其義工接獲求助並到場了解，驚見現場情況惡劣，屋內充滿濃烈尿騷味，籠底充滿屎尿漬，大部分貓隻患病。該組織指，其中一隻貓「園園」更連續幾次不停地抽筋，需安排看急症，送到診所時已全無反應，幸急救後恢復意識，需要留醫。

該組織又指，35隻貓中，除了8隻貓由愛協接收，3隻被接到該組織的貓舍，2隻貓當日被領養，1隻仍然留醫，其餘的貓亦獲暫托，會逐一安排身體檢查。組織呼籲如有熱心人士希望領養，或者有任何機構或獨立義工可接收貓隻，可與其聯絡。

大埔康樂園第十街一個單位發生懷疑虐貓案，警方接報30多隻貓缺水缺糧，愛護動物協會及漁護署人員奉召到場跟進。

案發於本月18日中午12時32分，警方接報大埔康樂園第十街一個單位，有30多隻貓缺水缺糧。人員到場了解後，通知愛護動物協會及漁護署人員到場協助跟進。警方起初將案暫列虐待動物，其後改列雜項。 據了解，涉事單位男業主今日返回單位時，發現屋內有多隻貓而不見糧水，於是報警，人員調查後發現屋內全部貓健康正常，亦有食物及飲用水。現場所見，屋內放有寵物籠。

愛護動物協會於18日回覆傳媒查詢指，單位內現場有35隻貓，全部為成年唐貓，目測健康狀況正常，沒有饑荒或脫水跡象。漁護署則表示貓隻健康情況一般，未見有貓死亡或曾遭虐待的跡象。警方及香港愛護動物協會人員已向貓主發出警告，漁護署當時並無接收任何涉事的貓。