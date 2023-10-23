中環斬人｜涉案私家車荃錦公路焚毀　警拘43歲車主料與案有關

中環威靈頓街23日下午發生斬人案，一名50歲姓唐男子在威靈頓街15B號地下食肆Café Crêpe用膳期間，遭3名非華裔男刀手闖入店內狂斬，事主手、背及腰部受傷，清醒送瑪麗醫院救治。一個多小時後，一輛寶馬私家車在荃錦公路往石崗方向近石崗村起火焚毀，消防在現場發現助燃劑。警方調查後相信，燒車案件與中環斬人案有關，將兩案合併交由中區警區反三合會行動組跟進。

經初步調查後，警方拘捕起火私家車的43歲姓袁男車主，涉嫌「傷人」及「縱火」，正被扣留調查。警方並正追緝3名年約20至30歲的非華裔男子，懷疑與案有關。



一輛寶馬私家車在荃錦公路被發現起火，全車焚毀，從網民上載到社交平台的車cam片段見到，當時火勢猛烈，冒出大量黑煙。警方調查後相信案件與中環斬人案有關。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)facebook/網民Jacky Cheung片段截圖）

中環威靈頓街斬人案發生於23日下午4時許，50歲男事主與外籍女友在食肆Café Crêpe用膳期間，疑遭3名手持利刀的非華裔男子闖入店內斬傷，3惡煞傷人後登上一輛黑色寶馬私家車逃去無蹤。救援人員接報趕抵，男事主手、背及腰部受傷流血，白色長褲染滿鮮血，救護員為他初步包紮後，將他送往瑪麗醫院治理，警方將案列作「傷人」在場調查。據了解，案件懷疑涉及感情糾紛。

中環威靈頓街食肆Café Crêpe發生斬人案，男傷者手、背及腰部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

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至下午5時19分，警方接獲駕駛人士報案，指荃錦公路往石崗方向近石崗村一個避車處，有一輛私家車起火。從網民上載到社交平台的車cam片段見到，當時火勢猛烈，冒出大量黑煙。消防趕至派出一隊煙帽隊，開一條喉將火救熄，惟該輛寶馬私家車已燒成廢鐵。消防以儀器檢測，發現起火寶馬私家車車尾有助燃劑，相信案件有可疑。警方將案列作縱火跟進。

一輛寶馬私家車在荃錦公路被發現起火，全車焚毀，消防初步懷疑起火原因有可疑，警方正調查私家車與10月23日下午在中環威靈頓街食肆Café Crêpe發生的斬人案是否有關。（林振華攝）