校巴阻的士出車被呠　司機爆粗發狂　學校發通告：司機已被辭退

昨日（25日）社交平台流傳一段影片及多張相片，指一名的士司機與一名校巴司機疑因響咹問題爭執。事緣一輛接載保良局錦泰小學學生的校巴停在屋苑車路中央，的士司機出車受阻，遂響咹提示，豈料校巴司機不忿被「呠」，落車用粗口辱罵對方，又作狀出拳，期間更疑出手施襲。雙方擾攘多時，家長在旁勸止無果，最終的士司機報警求助。

今日（26）網上流傳保良局錦泰小學一張「有關校巴司機專業操守事宜」的通告，內容指涉事校巴司機「使用不正當的言語及肢體動作」，學校知悉事件後，即時與校巴公司負責人會面，昨日下午校巴負責人回覆指已辭退該名司機。



《香港01》記者今早致電校巴公司，對方證實已解僱涉事司機，但由於事件已報警處理，故不便評論；而保良局錦泰小學則未有正面回應。



網上流傳保良局錦泰小學一張「有關校巴司機專業操守事宜」的通告。

網上流傳的保良局錦泰小學通告，指校方知悉事件後已啟動危機處理機制，嚴肅跟進，並要求校車公司詳加了解事情始末，要先向校方口頭報告，後以書面形式交代事情。而學校訓輔及學生支援組老師已經與乘搭校巴的學生會面，並會持續留意學生的情緒。

通告又指，昨日下午已獲校車公司負責人回覆指已辭退該名校巴司機，並於昨日生效。校車公司亦會為學校安排另一名司機接替工作，以確保學生安全。

有網民上載相片，指的士司機因口舌之爭「人肉阻擋校巴」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

事發於10月25日，一輛校巴停泊在屋邨道路中間，車上有學童，左右兩旁車位也有泊車。其中一輛的士疑欲開車，但被擋路。一名戴眼鏡、穿短衫短褲男子，疑是的士司機，他站在校車頭前方，用手機拍攝。

綜合片段內容，的士司機欲出車遂響咹，而校巴司機不忿被「呠」，落車多次用粗口辱罵，又作狀出拳，期間疑出手襲擊的士司機。雙方擾攘多時，越吵越激烈，家長在旁勸交無果，最終的士司機報警求助。

多個網上群組流出涉事的士司機拍攝的「第一身」現場影片。（影片截圖）