長沙灣永康街唐樓單位　牆身與地板現裂痕　居民急疏散

長沙灣永康街一個唐樓單位牆身與地板之間出現裂縫，涉事單位及樓下住戶需要疏散。據單位業主稱，裂縫深2寸、長達10呎，跨越廳及房，近日地陷愈來愈深「驚到我兩日都無瞓。」他懷疑與附近大廈打樁有關。消防員及警員到大廈調查，在涉事單位戒備並封鎖對開路段，已經召屋宇署到場了解。



居民疏散落樓。（翁鈺輝攝）

唐樓一單位現長裂痕，警方疏散居民。（翁鈺輝攝）

報案的莫先生家住6樓，他指單位地台「離罅」，與牆身之間有裂痕「10幾呎長，深約兩吋」。莫說：「我覺得危險，驚到我兩日都無瞓。」他表示單位是自置物業，與妻兒同住約5年：「表面係劏房，其實唔係，舊時係。」單位200多呎，現裂痕的位置在廳和房。樓下住有一個南亞裔家庭，租住了幾個月，但因為言語問題，無法溝通。莫先生續說，大廈曾經要強制維修，附近亦有打樁工程，「 星期日都打（樁），打到成個人跳起，好恐怖」。

警方接報長沙灣永康街50E一幢唐樓有沉降。一名居民報案稱，廁所內的牆身與地板之間有10米乘10米的裂痕，案件列作危險牆壁處理。

莫先生指劃地台與牆身分離現裂痕。（翁鈺輝攝）

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根據屋宇署網頁中「搜尋驗樓或驗窗通知的發出及遵從狀況」，永康街50A、50C、50D及E的公共部分，分別於2020年9月、2015年12月、2019年7月接獲屋宇署發出的「強制驗樓通知」，然而事隔多年，4座大廈至今仍然處於「未獲遵從」狀態。

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉交代事件。（朱永倫攝）

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉下午到現場視察並向傳媒交代事件指，於上午11時許接獲消防通知永康街50E號5字樓一單位的牆身及地板間有裂縫，人員到場調查發現，在50E號後座5字樓單位洗手間一個後加的升高地台及單位樓板之間有裂縫，屋宇署人員亦發現4字樓天花有大規模的石屎剝落，情況似乎已出現一段時間。據4字樓的業主指，已於上周剛完成臨時加固工程，惟人員視察後認為仍然需要進行臨時的支撐及修緝工程，而業主亦表示會盡快安排所需工程，屋宇署檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，會繼續跟進個案。他續指，單位情況不屬於沉降，只是出現裂縫。

他又指，涉事單位及其樓下單位均不是劏房單位。屋宇署曾向大廈發出強制驗樓通知，惟有關大廈業主沒有遵辦，署方已派承辦商跟進。據了解，4字樓業主業主稱現時已找到合資格承建商作出維修。