長沙灣永康街唐樓單位現裂縫　樓下住戶見寓所天花鋼筋外露感擔憂

長沙灣永康街50號一幢唐樓單位牆身與地板之間出現裂縫，警方及消防今日（26）上午11時許接報到場，疏散涉事單位及樓下住戶。現場消息指屋宇署視察後認為沒有即時危險，並已解封現場，住戶亦可以上樓。

記者事後到涉事唐樓了解情況，發現大廈內部殘舊，梯間有電線脫落、樓梯及牆身都有石屎剝落情況。涉事單位樓下的住戶Mehmood 受訪時拆開單位的假天花，可見天花板鋼筋外露，並有一道長長的裂痕，大約1吋闊。他指事件令他感到擔憂。



Mehmood 拆開單位假天花，可見天花板鋼筋外露，並有一道長長的裂痕，大約1吋闊。（翁鈺輝攝）

警方接報長沙灣永康街50E一幢唐樓有沉降。一名居民報案稱，廁所內的牆身與地板之間有10米乘10米的裂痕，案件列作危險牆壁處理。

根據屋宇署網頁中「搜尋驗樓或驗窗通知的發出及遵從狀況」，永康街50A、50C、50D及E的公共部分，分別於2020年9月、2015年12月、2019年7月接獲屋宇署發出的「強制驗樓通知」，然而事隔多年，4座大廈至今仍然處於「未獲遵從」狀態。

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉交代事件。（朱永倫攝）

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉下午到現場視察並向傳媒交代事件指，於上午11時許接獲消防通知永康街50E號5字樓一單位的牆身及地板間有裂縫，人員到場調查發現，在50E號後座5字樓單位洗手間一個後加的升高地台及單位樓板之間有裂縫，屋宇署人員亦發現4字樓天花有大規模的石屎剝落，情況似乎已出現一段時間。據4字樓的業主指，已於上周剛完成臨時加固工程，惟人員視察後認為仍然需要進行臨時的支撐及修緝工程，而業主亦表示會盡快安排所需工程，屋宇署檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，會繼續跟進個案。他續指，單位情況不屬於沉降，只是出現裂縫。

他又指，涉事單位及其樓下單位均不是劏房單位。屋宇署曾向大廈發出強制驗樓通知，惟有關大廈業主沒有遵辦，署方已派承辦商跟進。據了解，4字樓業主業主稱現時已找到合資格承建商作出維修。