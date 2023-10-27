華心邨火警│起火單位門口堆雜物　走廊污水遍地　重案組接手調查

粉嶺華心邨華勉樓今日（27日）凌晨零時發生火警，一個單位陷入熊熊烈火，外牆熏黑。大廈共52名住客漏夜逃生，消防到場救熄火警，在單位內發現一名46歲姓梁男子，已然身亡，死因有待驗屍後確定。今早記者重返現場，見多名警員及政府化驗所人員在場調查，10輛消防車及消防搜救犬亦有到場協助。死者遺體移放到電梯口，以綠色帳篷遮蔽。目前起火單位尚未解封，門口堆滿雜物，走廊污水遍地。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份，將與相關部門繼續調查火警成因。案件列作「火警及屍體發現」，交由大埔警區重案組跟進。



粉嶺華心邨華勉樓今日（27日）凌晨零時發生火警。(圖片來源：Danny Tsui/北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺))

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社會福利署發言人稱，涉事男子並非社署社工跟進的個案，該區的綜合家庭服務中心社工正嘗試聯絡死者家屬，並會按他們的需要提供援助。

姓梁男死者46歲，據了解，他獨居於12樓的單位，初步懷疑單位有雜物起火。至凌晨1時許，經檢查證實安全後，消防及警方允許居民返回住處。消息指，梁男他因早年遇到交通意外導致，導致行動不便要用拐杖，並自2002年起患上精神病，須定期到醫院覆診。他沒有吸煙、吸毒或酗酒習慣，亦沒有與人爭執，其廚房沒有煮食爐具，惟他疑有儲垃圾癖好，平時甚少與家人聯絡。

據悉有閉路電視影像顯示梁男昨晚約8時獨自買飯盒回家。警方及消防調查後，相信起火位置在單位廚房門口，但料並非因電力導致，將檢查死者的血液和組織樣本，以及檢獲的證物，以調查起火原因及死者死因。