油塘鯉魚門邨單位牆身發熱揭獨居翁暴斃　發熱源頭原來與煲水有關

油塘鯉魚門邨鯉隆樓保安員巡樓時，發現一個單位的走廊牆身較熱，於是報警。消防破門入屋，發現屋內一名男住戶暴斃。據悉，獨居於上址的簡姓（61歲）男子，患糖尿病等疾病，惟日常活動正常。他被發現時額頭及後腦有兩處3厘米凹痕及血痕，相信是失去知覺時造成。至於牆身發熱的原因，或與事主煲水有關，當時爐頭上放著一個空水鍋，明火將水鍋持續加熱，導致單位內充滿熱氣。



保安員巡經鯉魚門邨鯉隆樓其中一層時，發現靠近一個單位的走廊牆身較熱，於是報警，消防破門入屋，發現屋內有一具男性遺體。（李家傑攝）

事發於昨日（28日）晚上10時許，保安員巡經油塘鯉魚門邨鯉隆樓其中一層時，發現靠近一個單位的走廊牆身較熱，於是報警，消防破門入屋，發現屋內有一具男性遺體。據了解，昨晚約9時半，58歲姓李保安員巡經單位時，因感到事主單位的牆壁傳來熱氣， 於是試圖用手電筒尋找任何異常情況，惟沒有發現火及煙霧。他亦曾試圖透過電話聯絡住戶卻不果，逐報警求助。

至10時半左右，警察及消防接報到場後，由消防爆門進入單位，發現簡姓（61歲）事主躺在廚房地上，臉龐朝上，並已陷入昏迷。當時爐頭放著一個空水鍋，惟明火將水鍋持續加熱，導致單位內充滿熱氣。救護員隨即為事主搶救，惜最終回天乏術。警察為事主身上進行檢查，發現他的額頭及後腦有兩處3厘米凹痕及血痕，相信是他失去知覺時造成。警方經調查後，確認案件無可疑，案件列作「屍體發現」處理。