元朗奪命工傷｜妻兒痛哭送別遺體　兒子：阿爸揸咗成世車係老手

元朗今午（30日）的奪命工業意外，73歲姓盧男工人在青山公路—屏山段一工地以起重機搬運鋼筋期間，懷疑吊臂「甩勾」，致一紮12米長、2噸重鋼筋鬆脫，盧翁被擊中頭部，從車斗墮地，當場身亡。據了解，死者有兩段婚姻，兩邊家人趕抵認屍時，均悲慟不已；現任妻子更哭叫「老公、老公！」其中一名兒子則指父親駕駛吊臂車「（阿爸）揸咗成世（吊臂車），老手嚟」，但仍不清楚為何發生慘劇。



元朗一名七旬男工人用起重機吊運鋼筋時，疑遭鋼鐵擊中頭部墮地，當場死亡。死者妻子（前排左四）、兒子（前排左三）與親友目送遺體由仵工移走時傷心落淚。（林振華攝）

慘劇發生後，姓盧死者的家人先後趕抵認屍，其現任妻子不斷落淚，需由親友攙扶，更一度哭叫「老公、老公！」盧翁遺體由仵工移走時，她更放聲大哭；前妻則雙手合十、目送遺體被送上黑車。

盧翁與現任妻子所生的其中一名兒子，事發後曾爬梯站高查看貨車車斗情況，並聽警員講解事件。他在認屍及目送父親遺體被送走時，亦不時以手拭淚，其後向記者表示，自己有3個哥哥，其中兩人已移居加拿大；又說現場是「死位」，沒有閉路電視拍攝到，加上事發時只有父親獨自一人，故暫時仍未知意外如何發生，惟他稱父親駕吊臂車「（阿爸）揸咗成世（吊臂車），老手嚟‥‥‥所以我覺得應該就唔係佢嘅問題囉。」

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事發在今午1時26分，73歲男姓盧男事主收取約1200元運輸費，到涉事工地吊走鋼筋。現場消息指當時他在貨車車斗上用無線搖控器，操作吊臂吊起第二紮鋼筋時，懷疑吊臂「甩勾」，令長約12米、重達2噸的鋼筋鬆脫，撞向事主所在方向，事主被擊中頭部繼而墮地重傷，救護員到場證實他當場死亡。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。工業傷亡權益會人員亦趕到現場協助家屬善後。

元朗屏山一名年約70歲男工人用起重機搬運鋼筋期間，被一紮鋼筋墮下砸中，當場身亡。（黃學潤攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動時，提及屏山奪命工業意外，孫玉菡指關心每宗工業意外，亦會嚴肅跟進，按法例調查；又指如要做好工業安全，執法是其中一點，教育亦非常重要。

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▼事主親友到場了解事件及認屍▼



元朗一名七旬男工人用起重機吊運鋼筋時，疑遭鋼鐵擊中頭部墮地，當場死亡。其兒子事後到場了解，曾爬梯站高查看貨車車斗情況。（黃學潤攝）