觀塘傷人│兩內地漢疑為冷氣溫度爭執釀血案　大廈走廊留有血鞋印

觀塘11月5日晚上發生斬人血案。據了解，兩名同住一屋的內地漢，因冷氣機溫度問題發生爭執，其中一人持刀從後斬傷對方頭部導致其昏迷不醒，然後懷疑畏罪逃離單位，他其後致電報警自首，並被四出兜截的警員在大廈附近街頭尋獲及拘捕。《香港01》記者今晨（6日）到涉事的順景大樓單位查看，單位內無人應門，而對開走廊則留有多個血鞋印。



被捕男子姓周，36歲，持「行街紙」留港；受害人姓曹，56歲，持雙程證。兩人同住於嘉樂街17至33號順景大樓9樓一單位。據了解，事發前曹男正與朋友在單位內晚膳，其間曹男因為冷氣的溫度問題，與同屋主周男爭執。周男突然走入廚房內取刀，從後襲擊受害人頭部，然後逃之夭夭。

警方其後於晚上8時39分接獲大廈住客報案，指赫見曹男頭破血流，倒臥一單位對開地面；約3分鐘後，警方接獲周男報案自首，指於上址內與受害人爭執，其間他以一把30厘米長的菜刀襲擊曹。人員接報到場，於觀塘瑞寧街20號附近發現及截查周男。經初步調查，周涉嫌「傷人」被捕。案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。曹男頭部受傷昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理。