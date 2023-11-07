元朗白沙村三級火│消防出動滅火機械人協助灌救　無人機空中視察

元朗發生三級火警。7日凌晨零時14分，消防接獲多個報案，指公庵路白沙村附近一個車房突然起火，及傳出爆炸聲。消防接報後趕至現場，經評估後認為有必要增援，現場指揮官遂於凌晨零時49分，將火警升為三級。火警現時仍在撲救當中。消防除動用了3隊煙帽隊及3條喉之後，於凌晨2時半左右，增派一架滅火機械人到場，協助撲救大火。隨後，消防再派出無人機升上半空，從空中視察火勢。



消防員正操作滅火機械人以協助灌救火警。(陳永武攝)

消防出動無人機，從高空視察火勢。(陳永武攝)

滅火機械人於去年6月21日正式出動，首次任務就是營救元朗朗屏中電電纜橋火警。消防處於旗下刊物《消防安全大使通訊》中介紹此機械人，指其好處是火警涉及電力、加上電纜橋有可能進一步倒塌，出動機械人可保障前線人員安全。此外，滅火機械人設有熱能顯像機，可尋找熱源；同時可推開障礙物，即使在風災救援亦能派上用場。

文中指出，新引入的兩部滅火機械人，型號與協助撲救2019年法國巴黎聖母院大火的相同。機械人可以抵禦火場高溫，能連續運行12小時，出水量每分鐘達3,000公升，射程達60米，更可推動1噸重的物件，協助消防人員拯救傷者。另外，機械人亦設「事故支援模式」，能到隧道及地下管道內運送傷者。