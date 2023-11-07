元朗白沙村三級火│消防動員過百人花近四小時救熄　起火原因待查

元朗發生三級火，消防花近4小時將火救熄，事件中無人受傷，但有兩隻狗失蹤。



消防處新界北西區消防區長施文煜表示，消防處於今日（7日）凌晨零時14分接獲火警報告，指公庵路白沙村一間車房起火。消防於凌晨零時22分，即8分鐘後抵達現場。火場面積約20米乘30米，並波及一幢三層高村屋，疏散約30名市民。消防於凌晨零時49分，即到場後27分鐘，將火警升為三級。消防處派出147名消防員及救護員（包括37輪消防車及4輛救護車），出動3隊煙帽隊、3條喉進行灌救，同時派出煙火特遣隊、滅火機械人及無人機等作高空視察。火警於凌晨3時左右被包圍、凌晨4時左右大致救熄。

施指出，消防處在是次滅火及救援上遇到困難，包括火場面積頗大、達到20米乘30米，當中包括數個倉庫，內裡佈滿雜物，包括汽車、汽車零件及單車等。加上火勢非常猛烈，對消防員推進有一定困難；而且火場遠離水源，消防員要由400米外地方取水灌救。施表示，火警原因仍在調查。

警方新界北衝鋒隊第一隊指揮官督察譚國富表示，警方於凌晨零時15分接獲多個報案，派出新界北衝鋒隊、機動部隊、元朗軍裝巡邏小隊等50名警務人員，在有系統情況下疏散受影響人士，同時封鎖公庵路近僑興路來回線以便消防救援。他指，現時道路仍未解封，駕駛人士避免駛入。警方疏散13男、17女及4隻狗。譚指案件仍在調查，呼籲如任何人對火警能提供更加多資料，請致電3661-4725各調查人員聯絡。