粉嶺警隊護送組車禍｜成立37年專責護送任務　專屬制服頭盔易辨識

今日（9日）中午沙頭角公路—龍躍頭段有「警隊護送組」電單車失事，一名警員受傷送院。「警隊護送組」於1986年成立，制服及頭盔均有專屬顏色及標誌，顏色鮮艷的風衣配上深色貼身馬褲，每當有國家政要或國際組織要員來港，警方都會出動「警隊護送組」專責護送任務，而每次護送任務，警員都會根據行動需要，經過風險評估後，配合適當的護送級別及車隊陣式，務求將護送對象最快最安全地護送到目的地。



全民國家安全教育日｜警務處4月15日在警察學院舉辦開放日，設有上、下午兩場大匯演，入場人士可觀賞由警隊護送組、警察樂隊、警犬隊及反恐特勤隊等參與的大匯演後，並參觀場內展覽攤位。(歐嘉樂攝）

警隊護送組（Force Escort Group）於1986年4月成立，前身為皇家護送隊。開初時只有一隊，逾10多名成員，現時已擴展至59人，擁有5支小隊，包括5個交通總區和1個總部小隊，其中以東九龍總區的小隊為主隊，負責處理所有護送相關工作。

配有專屬制服頭盔 執行任務易辨識

警隊護送組的制服亦大有學問，其交通保護衣及頭盔均有專屬的顏色及標誌，在車輛及制服上均印上「FEG（警隊護送組）」的字眼，亦配有藍色專屬頭盔，這些特別的設計是為了察在任何地方執行任務時，可以即時辨認到護送組人員，從而促進行動效率及提高裝備一致性。另外護組專屬座駕為「寶馬1250電單車」，於2021年尾正式投入服務，在外形、性能及安全保護裝置都有所提升。

為了應付護送行動，警隊護送組每個月都會有長達8小時的例常練習，透過不同的車隊訓練，讓成員溫故知新。（洪琦琦攝）

駕駛技術要精湛 需受高速急煞防撞技巧訓練

投考警隊護送組的警員必須有駐守交通部的資歷，同時亦要有精湛的駕駛技術；至少有兩年駕駛大型警察電單車的經驗。成功通過遴選的人員更需通過為期5天一系列的電單車駕駛技巧測試，包括繞單筒和雙筒陣，以考核行車流暢度和慢車情況能否保持平穩和順暢；在約6.7米圓圈內做出順時針和逆時針繞圈；在高速情況下再急煞的防撞訓練等等。

▼粉嶺警隊護送組車禍▼

