警毒品調查科破荃灣毒倉拘37歲女　起出50公斤K仔值$2600萬

警方毒品調查科早前經情報分析及深入調查後，昨日（10日）下午搗破一個位於荃灣橫龍街一工廈的毒品儲存倉，起出約50公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約港幣2,600萬元，一名37歲本地無業女子涉「販運危險藥物」罪被捕，將於下周一（13日）在西九龍裁判法院提堂，初步相信有人收取數百元報酬協助接貨和管倉。



警方搗破一個位於荃灣橫龍街一工廈的毒品儲存倉，在252個膠樽內檢獲共約50公斤懷疑固體氯胺酮。（警方提供）

毒品調查科行動組高級督察羅啟賢指，警方調查後發現有販毒集團將位於荃灣橫龍街一工廈的迷你倉單位用作毒品儲存倉，人員昨日下午突擊搜查該單位，並在場內搜出該批毒品和拘捕涉案女子。

羅稱，初步調查顯示有人被販毒集團以數百元報酬招攬，作儲存倉的接貨人及管倉，並在早前協助集團接收一批共105箱貨物，其中21箱各裝有12支膠樽，分別盛有約200克懷疑固體氯胺酮，最終警方在252個膠樽內檢獲共約50公斤氯胺酮；其餘貨物則未發現毒品，部分載有可用作工業用途的粉狀潤滑劑。

警方毒品調查科11月10日下午搗破一個位於荃灣橫龍街的毒品儲存倉，起出約50公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約港幣2,600萬元。

羅啟賢相信行動已成功阻止該批毒品流入本港市場，將調查它們的來源，不排除有更多人被捕，同時重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

警方毒品調查科11月10日下午搗破一個位於荃灣橫龍街的毒品儲存倉，起出約50公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約港幣2,600萬元。（警方提供）

他又表明未來會繼續聯同海內外執法部門加強情報交流，並與不同業界持份者保持緊密溝通，呼籲物流公司、出租車司機、迷你倉公司等業界持份者如發現可疑貨物或不尋常訂單，應立即向警方舉報，避免遭販毒集團利用，以合法物流網絡隱藏毒品和進行販毒活動。