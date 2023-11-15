尖沙咀斬人案｜涉撞停的士斬傷兩乘客　3青年涉傷人刑毀被捕

尖沙咀今早發生傷人血案。今日（15日）上午7時56分，一輛的士駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，斬傷的士上兩名乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。



油尖警區反三合會行動組經深入調查後，今日（15日）在尖沙咀拘捕3名本地男子，年齡介乎18至21歲，涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」，他們現正被扣留調查。調查顯示，涉案私家車懷疑撞向的士並導致其車門損毀，被捕人從私家車下車，並以長約20厘米的生果刀襲擊兩名19歲分別姓郭及姓胡男子。案件仍在調查當中，警方不排除有更多人被捕。



警方經調查後，在尖沙咀拘捕三名本地男子，年齡介乎18至21歲，涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」。（警方提供）

案發於11月15日上午7時56分，50歲姓莊的士司機報案，指他載着乘客駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，不由分說斬傷其車上兩名乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。救護員到場替傷者包紮，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，其中一人被斬4刀，分別雙手和腳；警方將案件列傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進。

兩名事主均19歲分別姓郭及姓胡，其中郭身體多處受傷，送院經治理後情況嚴重；胡左大腿受傷，目前情況穩定。據了解，案件涉及同屬黑幫「新義安」兩名事主，與另一黑幫「和勝和」人馬的私人恩怨。