熱心巿民追蹤截停涉車內盜竊案的士　警查證原來已物歸原主

今日（16日）上午8時23分，一名男子報案，指他在葵涌興芳路林士德體育館發現一輛的士，懷疑涉及早前多宗的士遭爆玻璃車內盜竊的案件，於是尾隨跟蹤，最終於3公里外的德士古道截住對方。警方接報在尚文苑外截查涉事的士及司機，證實確為當日涉案的士，只是車輛已被物歸原主，事件沒有可疑，隨後放行。



姓吳的士司機在場稱，的士被偷去了3日，他取回車輛才一星期。對於被誤會為偷車賊，他表示理解，說：「（報案人）唔知道銷咗案，以為未搵到架車，唔緊要啦！之前畀人偷咗，唔怪得佢哋，係呢架車嚟架畀人偷咗。」

他說，突然有警員掩至調查也感到驚訝，「開頭都驚一驚，（差人）四方八面嚟，驚咗一陣啦，無嘢無嘢，雖然唔知咩事，但都心中有數嘅！」

警員四方八面掩至調查，姓吳司機坦言「驚一驚」，不過也諒解報案人的誤會。（蔡正邦攝）

車主何太則對事件大為不滿，她指涉事的士於2日凌晨3時至5時間被賊人偷去，警方當日向車主錄口供及調查，並於4日下午3時通知尋獲的士，但車牌被人套了假牌。經一輪交涉後，涉事的士終歸還車主，隨即已出租予司機開工10日，詎料司機今日再開工時，竟被人懷疑是失車，結果被警方截停調查，令司機受阻無法工作。她指被盜的士一早已尋回，卻仍被人誤會是失車，促警方盡早銷案，提供銷案紙予車主，以免再有同類誤會發生。

上月底至本月初一星期內，葵涌及大圍先後發生3宗車內盜竊，賊人駕駛的士，趁其他的士司機停車往如廁時，打爆玻璃伸手入車廂盜竊。相關的犯案片段，其後在網上流傳，賊人至今逍遙法外。

▼葵涌打磚坪街的士竊案▼



本月4日早上6時41分，79歲姓劉的士司機，將的士停泊在葵涌打磚坪街公廁對開，如廁後折返發現的士左邊車窗被打爛，車內一個袋、約4,000元現金、兩部手提電話共值1,300元、身份證、駕駛執照及一張八達通被偷去。

葵涌打磚坪街受害的士司機。（網上影片截圖）

▼大圍積福街公廁的士竊案▼



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▼荔景山路遊樂場公廁外的士竊案▼

