北角旅遊巴失事　剷上香港殯儀館正門14人受傷

今日（18日）上午10時52分，一部旅遊巴在北角香港殯儀館外失事並剷上正門。事件中14人受傷包括12名旅遊巴乘客，多部救護車到場，救援人員正在場拯救。



現場消息稱，旅遊巴沿渣華道左線行駛，至香港殯儀館外彎位右轉時，疑閃避「攝車罅」的電單車，與右邊線的泥頭車擦撞，繼而剷上行人路撞殯儀館大門。旅遊巴擋風玻璃碎裂，車上多人受傷；殯儀館外的盆栽損毀，大堂一地玻璃碎。救援人員到場協助旅遊巴乘客分別由前門及太平門落車，有傷者流鼻血，也有頭部受傷，幸傷勢不重，事件中共14人受傷，12人為旅遊巴乘客，兩人為殯儀館男職員。



殯儀館一塊大玻璃被撞爛，地面和沙發散滿玻璃碎。（黃偉民攝）

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警方表示，今日上午10時52分接報，指一輛由55歲姓吳男司機駕駛的泥頭車因應交通燈號在北角英皇679號香港殯儀館停下，一輛由55歲姓李男司機駕駛的旅遊巴士切線時懷疑失控撞向泥頭車及殯儀館門口，及撞向約1.5米長的欄杆。7男7女（33至77歲）輕傷，清醒分別被送往律敦治醫院及東區尤德夫人那打素醫院治理，當中3名傷者拒絕送院。據悉，12名傷者為車上乘客，2人為殯儀館職員。警方將案列「交通意外有人受傷─政府財物損毀」處理。

救護員協助傷者由太平門落車。（黃偉民攝）