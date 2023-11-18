旅巴撼香港殯儀館｜滿座乘客「上山」送殯　女乘客：架車唔識剎咁

北角香港殯儀館外發生交通意外，一部滿客的旅遊巴失事，與泥頭車擦撞後撼殯儀館正門釀成12人受傷，傷者大部份為旅遊巴上往送殯的親友。其中一名女親友憶述稱「嚇一跳」，指旅遊巴車速不快，但撞擊力大︰「架車唔識剎咁」，她直言從未遇過同類事，「成個人都崩潰」。



旅遊巴剷上行人路撞殯儀館正門。（黃偉民攝）

女親友阿珊右腳受傷，她指旅遊巴載滿親友，正前往歌連臣角火葬場「送阿叔上山」，她自己坐在較前位置。當時車速很慢，突然與旁邊泥頭車並行不斷磨擦，最後旅遊巴撞落殯儀館正門門柱。她說：「架車唔識剎咁！」撞擊力很大。她當時「嚇一跳」，「成個人都崩潰，咁大個人都未（遇過）」。阿珊在車上跌倒，導致右腳麻痺及疼痛，同時見到一名男親友流鼻血不止，亦有人撞到頸椎受傷。

當時沿中線行駛的泥頭車司機吳先生表示，當時旅遊巴在左線上客後並「打右燈」表示切線，吳先生於是停下讓旅遊巴先行。但他指，當旅遊巴切至中線時，突然一輛電單車「攝車罅」，在泥頭車及旅遊巴中間駛出，懷疑旅遊巴閃避不及，「成個車掃埋嚟」，並且失,控撞向殯儀館正門，並且導致旅遊巴車尾與泥頭車車頭相撞。吳先生沒有受傷，形容當時旅遊巴「失控，絕對失控」。

一部泥頭車撞旅遊巴車尾。（黃偉民攝）

現場可見，旅遊巴擋風玻璃碎裂，殯儀館外的盆栽損毀，大堂一地玻璃碎，傷者中5人為旅遊巴乘客，兩人為到訪者，並非職員。警方仍在調查意外起因。

+ 6