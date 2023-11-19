何文田小巴司機圖救車捲車底亡　專家講解斜坡泊車竅門

昨晚（18日）10時許，75歲鍾姓小巴司機駕駛小巴，並駛至何文田常和街近常樂街的掘頭路下車取飯盒時，懷疑沒有拉好手掣，導致小巴溜前，他以肉身擋車，惟被捲入車底，終傷重不治。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，若要防止車輛溜前，司機熄匙前，除了要拉手掣，亦需要入後波。此外，若車輛停泊在路的左邊，司機亦要將軚盤扭到左手邊，就算以上停車步驟出現遺漏，都能避免車輛溜前。



小巴司機傷重不治。

李耀培表示，過往北角長康街私家小巴俯衝事件，造成多人傷亡，今次又再出現致命事故。他指，就算車輛溜前或溜後，都一定不能以肉身擋車。小巴有一噸多甚至兩噸重，一個人僅百多磅，沒有可能抵擋車輛的重量，只能在當下高呼並提醒其他道路使用者避開車輛。

他指，很多時候小巴、巴士等職業車司機忘記做一個正確的停車方式，尤其是停泊在暗斜的斜路，司機在熄匙前，必須要拉手掣。他又指，單憑拉手掣，有時候「未必拉得緊」，有機會微微溜前或溜後，所以這次意外車向前斜，在停車拉手製及熄匙前，需入後波。就算車輛溜前，「就會比個波牙鎖死咗（車）。」同樣地，若車輛向上斜，有機會溜後，就要入前波，然後才熄匙。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，若要防止車輛溜前，司機熄匙前，除了要拉手掣，亦需要入後波。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培說，如果在路邊泊車，除了要拉手製、入波檔、熄匙之外，亦需留意車輛停泊的位置，如車輛停泊在路的左邊，司機亦要將軚盤扭到左手邊。「如果架車向前落，就算正話嘅嘢（停車步驟）有遺漏，佢一褪前，個碌就會向左手邊撠住咗。」就能避免車輛溜前。若車輛向後，前方是斜路，後方是落斜，而車輛泊在左邊，就要扭軚到右手邊，就能避免車輛溜後。

在這次意外中，有其他行家見小巴溜前，立即上車嘗試幫忙拉好手掣。對此，李指，視乎溜前的時間快與慢，以及行家上車開門的的時間。若車輛微斜的斜路，或車輛剛剛開始溜前，行家又剛好可以開門上車拉手製，這亦是阻止車輛溜前的方法之一，但並非是一個好方法。相反，若車輛溜前的速度快，斜坡較為陡峭，加上行家要開門上車，成功拉到手製的機會不大，反而有機會讓自己受傷，坦言這些要依靠臨場判斷。