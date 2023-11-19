麒麟村車場5日內兩失火　東主澳門睇賽車接通知趕回港　恐失千萬

落馬洲古洞路麒麟村一個車場5日內兩度發生大火，早前已損失總值約百萬元的12輛古董車，詎料今日（19日）再度起火，東主無奈稱﹕「今次都成千萬喇」。



事發於傍晚5時許，現場消息指，麒麟村一個車場發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，更一度傳出巨響，多人報警求助。消防派出4隊煙帽隊及動用4條喉灌救，有消防車停泊在村口位置，消防拉喉約1公里到火場灌救。火警於晚上6時48分被救熄，事件中無人受傷，至少3人被疏散至安全位置。受火警影響，警方將麒麟村一段路封閉，禁止車輛進入。



事有湊巧，上周三（15日）下午，麒麟村一個車房亦曾發生火警，12輛古董車遭焚毀。消防當時亦耗時近2小時將火救熄，初步相信火警源於舊車電池短路，無人受傷。車房東主稱焚毀的古董車總值逾百萬元，有附近的街坊則稱車房是已故的「李導演」用作收藏舊車用，又曾借出車輛供無線藝員等拍戲。

《香港01》記者透過電話聯絡到這個車房的賴姓東主，他承認其車房今日再度發生火警，但起火原因未明。他指車房今日放假，自己到澳門看澳門格蘭披治大賽車，火警發生時收到附近車房工人通知，立即回程趕返香港了解。他估計今次火警波及不少超跑及古董車，損失慘重恐達千萬元，車輛分別是自己及客人持有。