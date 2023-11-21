欣澳撞船｜躉船男工遭斷欄擊中　兩小時後暈倒亡　接駁船船長被捕

欣澳今早（21日）發生撞船意外，一艘接駁船與一艘躉船相撞，當時在躉船上面工作的姓周（64歲）男工人，被墮下的欄杆擊中胸口，初時並無異樣，惟兩小時後突不適暈倒，送往仁濟醫院後不治。警方以涉嫌「危害他人海上安全」拘捕接駁船的姓黃（64歲）男船長，他正被扣查。



警方表示，撞船發生於今早約9時，當時接駁船駛往欣澳以北約100米海面的一艘躉船，接載在船上進行工程的工人，其間發生意外；周男被欄杆擊中後，於早上約11時暈倒。案件已交由水警總區重案組調查。

涉事接駁船駛往欣澳以北約100米海面的一艘躉船，接載在船上進行工程的工人，其間發生意外。（梁偉權攝）

現場所見，出事船上寫有「永迅」及編號。據了解，該船今早在小蠔灣對開進行填海有關的海底勘察工作，姓周男事主在甲板上工作期間，該船被同公司一艘運送物資和員工的船撞到，致船上欄杆斷裂，撞到事主胸口，其後不適並通知工友，工友立即安排將其送回碼頭，惟途中事主陷入昏迷，抵岸被轉送仁濟醫院後，證實不治。

海事處回覆《香港01》查詢表示，於今午2時許接獲警務處通知，指一艘工作船與一艘特別用途船在欣澳對開海面發生碰撞，特別用途船上一名男子受傷，隨後該名男子被送往醫院，送院途中證實不治。