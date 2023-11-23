紅磡地產代理遭錘狂揼內情｜曾介紹自稱14K男收債抽佣　警追緝5人

任職地產代理的姓黃（37歲）男子，上月25日在紅磡被人持錘追揼，iPhone 14 Pro亦被搶走，據悉其手、腳、腰多處重創，左腳永久傷殘。消息稱，事件涉及中介業務，黃男今年7月曾向一名男子介紹「收債業務」，擬從中抽佣；其後在一次傾談期間，對方卻自稱為黑幫「14K」成員。案發當日，黃男相約他人傾談租務，經過約好的餐廳對開時便遇襲。警方現正追緝5名涉案人士，包括該名自稱黑社會的男子。



上月25日，事主途經庇利街時被兩名男子以鐵錘從後襲擊，另一人從後拍攝。（讀者提供）

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消息指，傷人案箇中因由或與黑幫有關。遇襲姓黃男子，本年7月以代理身份向一名男子介紹「收債業務」，擬從中抽取佣金；及至9月中，黃男偕朋友與該名男子在灣仔區傾生意飲酒，其間有人酒後情緒激動，自稱「14K」黑社會成員。黃男感擔心，隨即離開。

其後，一名人士向黃男稱有興趣租舖，兩人相約在10月25日下午於一間餐廳會面。詎料事主赴約時經過餐廳對開，即有3名不認識的男子從後接近，並持錘施擊狂揼1分鐘，並搶走其手機。警方現正追緝涉案5人歸案及調查犯案動機，包括該名自稱黑社會的男子及聲稱有興趣租舖的人士。

案發現場一帶的閉路電視拍得三名涉案疑兇犯案情況。（讀者提供影片截圖）

據知情人士早前向《香港01》透露，遇襲事主是「身家清白」的地產代理，今年9月中在酒樓飯局上與人因金錢問題爭執，其中一人疑有黑幫背景，席間有人聲稱「搵人斬死你」。事主在友人勸說下提早離開，其後獲知曾有20多名人士到場「尋人」。事隔一個多月後即遇襲，手腳及身體多處重創，其左腳更永久傷殘，懷疑事件與此有關。