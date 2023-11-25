失蹤七旬婦倒斃鯉魚門渡假村後山　屍蟲圍繞　行山客落山揭發

今日（25日）中午12時許，有行山客在鯉魚門渡假村一帶參觀軍事遺址時，在後山近筲箕灣東健道一處梯間，發現一具長髮屍體俯臥在地，屍身被蟲圍繞。警方到場調查後，證實是一名本月14日起失蹤的74歲姓周老婦，現場沒有檢獲遺書，周婦死因有待驗屍後確定。據了解，周婦生前有情緒病紀錄，遺體手部有割傷痕跡，旁邊有一把長約15厘米的𠝹刀。



鯉魚門渡假村後山近筲箕灣東健道一處梯間，行山客伍先生參觀軍事遺址時，發現一具長髮屍體俯臥在地，屍身被蟲圍繞。（翁鈺輝攝）

行山客伍先生今日（25日）前往鯉魚門渡假村一帶，觀賞沖溝及一些軍事遺址。落山時，行至近筲箕灣東健道一處梯間，伍先生發現一具女屍俯臥在地：「周圍已經好多蟲圍繞她身體，咁我就幾肯定佢死咗啦，我就冇郁佢，同埋報警。」他形容屍體是長頭髮，估計是一具女屍，附近遺下一把傘。

他表示發現時屍體感到害怕，現已稍為冷靜下來。警方接報後封鎖現場，派出失蹤人口組到場調查。

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