液態可卡因扮洋酒1原因惹疑　海關再破粉嶺毒品倉檢3000萬貨拘4人

海關搗破一宗涉及運毒入境及使用公營房屋作毒品儲存倉的販毒案，人員前日（23日）在機場截查一名由北美洲抵港入境的華裔女旅客，在其行李箱內檢獲8支洋酒，因該批酒市價較低，由外地運入的可能性不高，關員機警地察覺有可疑下作進一步調查，最終揭發內藏共12公斤懷疑液態可卡因。



人員其後再拘捕一名懷疑涉案的華裔女子，經調查後昨日（24日）在粉嶺一個公營房屋單位搗破懷疑毒品儲存倉庫，再檢獲8支共12公斤懷疑液體可卡因及不同種類的毒品，同時拘捕兩名本地男女。整項行動共檢獲24公斤懷疑液態可卡因及530克不同類型懷疑毒品，市值3010萬元。4名被捕男女被暫控販運危險藥物罪，將於下周一（27日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中共檢獲24公斤懷疑液態可卡因及530克不同類型懷疑毒品，市值3010萬元。（梁偉權攝）

海關機場科人員前日（23日）透過風險評估，截查一名由北美洲抵港入境的華裔女旅客，在其行李箱內發現8支用包裝紙包裏的酒樽，檢獲共12公斤懷疑液態可卡因，市值1,500萬元。人員其後在尖沙咀拘捕另一名懷疑涉案華裔女子，據悉認識該名女旅客，經調查後懷疑有人將毒品收藏在粉嶺一個公屋單位內。

人員在昨日（24日）中午時分截查一名本地男子，並在其身上發現少量毒品，其後押解他到粉嶺的公營房屋單位搜查，在單位內檢獲8支共12公斤懷疑液體可卡因及500克不同種類的毒品，人員隨即拘捕該名男子及屋內一名本地女子。

海關在行動中共檢獲24公斤懷疑液態可卡因及530克不同類型懷疑毒品，市值3010萬元。案件中共拘捕4人，首兩名華裔女子年齡分別27及33歲，報稱職業為代購人士，而在粉嶺毒品儲存倉內拘捕的一男一女年齡分別為18及17歲，報稱職業為搬運工人及無業。四人被暫控販運危險藥物罪，將於下周一（27日）在西九龍裁判法院提堂。

據了解，該毒品儲存倉已運作逾半個月，相信毒品運入香港後將存放在倉庫，再由其他人分銷，供應本地市場。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，行動中共檢獲24公斤懷疑液態可卡因及530克不同類型懷疑毒品，市值3010萬元，並共拘捕4人。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，販毒集團利用酒樽收藏懷疑液態可卡因，表面看不到任何瑕疵，但海關人員警覺性高，發現其市價比較低，在外地運入的可能性不高，最終成功截獲該批毒品。而且，人員迅速調查跟進並拘捕其他涉案人士，成功阻止毒品流入市面。海關又稱，販毒集團以為可以瞞天過海，偷運毒品入境，強調海關有決心從源頭打擊，堵截毒品流入本地市場，並相信已成功瓦解販毒集團。